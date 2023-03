El secreto de Yina Calderón para soportar las malas críticas en las redes sociales

Yina Calderón aprovechó una sesión en vivo en Instagram para confesarle a sus seguidores cuál es su secreto para poder soportar la gran cantidad de comentarios negativos que recibe a diario en sus redes sociales, explicando que la mayor parte del tiempo trata de mantenerse serena gracias a una poderosa razón.

La influencer suele generar diferentes situaciones polémicas a través de las plataformas digitales, bien sea con comentarios en contra de algunos influencers y figuras públicas de Colombia, así como por los retoques estéticos a los que se somete con frecuencia, ganándose varias burlas y críticas en el proceso.

Puede leer: “Un espécimen nunca antes visto”: Llueven críticas a Yina Calderón por decir que en Europa la miran extraño

Pero en más de una oportunidad la empresaria ha confesado que no planea cambiar su forma de expresarse en las redes sociales o en los medios públicos, indicando que a pesar de todos los mensajes incómodos que recibe con frecuencia, mantendrá su esencia y no fingirá ser alguien que no es solo por conseguir seguidores y vistas.

Y a propósito de este tema, Yina Calderón aprovechó el comentario negativo de un usuario de Instagram durante una sesión en vivo para revelar cuál es su secreto para soportar todo lo que los internautas suelen lanzarle a través de diversos mensajes, indicando que más allá del respeto y la tolerancia, hay una motivación de peso para ella.

Lea también: Yina Calderón se queja de lo que ha gastado en París ¿No sé llevó plata?

“No te contesto como le contesto a unos influencers que se meten conmigo porque yo les debo todo a ustedes. Me preguntaba Dímelo King: ‘¿Cómo soportas tanta grosería de las personas y tanta patanería?’, y yo le decía: ‘porque entendiendo que mis seguidores, mal o bien, son los que me han dado a mí y a mi familia de comer, porque son los que compran mis productos, porque son los que me siguen’”, aclaró la joven en la sesión en vivo.

Pese a esto, Yina Calderón no se quedó de brazos cruzados ante el comentario incómodo de uno de sus seguidores y decidió romper un poco su protocolo para enviarle un contundente mensaje: “lo que sí te puedo decir, princesa, es que te imagino a ti a los 70 años amargada, amargada”.