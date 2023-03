“El amor bonito que la vida me dio”: Margarita Ortega mostró al hombre que ha sido su fiel compañía

Margarita Ortega es una reconocida actriz quien ha hecho parte de algunas producciones como: ‘Doña bella’, ‘Amo de casa’, ‘Rosario tijeras’, entre otras. Años más tarde, la caleña debutó como presentadora en noticias Caracol, RCN y actualmente hace parte de la emisión central de CM&.

Margarita tampoco deja de lado, su gusto por las redes sociales en donde busca compartir su gusto por la lectura y el mundo que existe detrás de él. Sin dejar de lado, varios detalles de su vida privada en donde se ha ganado la admiración y los halagos de sus fans

En esta ocasión la presentadora quiso destacar a quien es una de las personas más importantes a lo largo de su vida, su hermano, Mauricio Ledesma. Además, de compartir una imagen juntos Ortega no dudó en dedicarle unas sentidas palabras: “Con este amor bonito que la vida me dio, todos los años, desde siempre”.

Asimismo indicó que su hermano es quien la ha acompañado a lo largo de su camino. Sin dejar de lado, que contó la travesía que estaban viviendo a través de esta imagen, según ella esa se dio en medio de uno de sus viajes durante el 2022 en donde ambos estaban muriendo de frío debido a las bajas temperaturas que se presentaban en Estados Unidos.

Como era de esperarse los comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar en donde no dudaron en destacar la belleza con la que cuenta Margarita, pues resaltan que los años no le pasan y sigue tal y como la conocieron en sus primeras producciones.

Además, no dudaron en aplaudir el sentido mensaje que compartió la presentadora para su hermano, indicando el bonito vínculo que tienen y la importancia que tiene la familia a lo largo de la vida.