“Tenerte a mi lado es un privilegio”: Margarita Ortega mostró al ‘amor de sus amores’ y se llenó de elogios

Margarita Ortega es una reconocida actriz y presentadora quien ha hecho parte de noticias RCN y actualmente hace parte del equipo de CM&. Sin dejar de lado, que también ha hecho parte de numerosas producciones como: ‘Dios sé lo pague’, ‘Rosario Tijeras’, ‘Doña Bella’, ‘Amo de casa’, entre otras. Además, ha buscado seguir al pendiente de sus seguidores a través de su cuenta de Instagram en donde comparte varios detalles de su vida.

Aunque ha optado por mantener varios detalles de su vida privada alejada del mundo digital, en esta ocasión quiso resaltar a su hijo, Emiliano Granada Ortega. Margarita compartió una imagen juntos en la que agregó: “Amor de mi alma, amor de mis amores. Tenerte a mi lado es un privilegio, es la vida misma”. Asimismo, indicó que tenerlo es como un sueño desde el momento que supo de su llegada.

La actriz resaltó que Emiliano no solo ha sido su hijo, sino que también se ha convertido en su amigo y maestro en distintas complejas situaciones las cuales han tenido que atravesar juntos. Finalmente, dejó claro el amor que siente por él y el vínculo cercano con el que cuentan. Como era de esperarse los comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar e incluso de varios famosos que hacen parte del mundo del entretenimiento.

Uno de ellos fue la presentadora y periodista Melissa Martínez quien no dudó en resaltar el bonito mensaje de Ortega y por ende, la fotografía. También, Iván Lalinde dejó claro que esta resulta ser una excelente imagen. Por otra parte, varios internautas no dudaron en destacar la belleza con la que cuenta el hombre. Teniendo en cuenta que no suele aparecer mucho en las redes sociales de su mamá, incluso algunos usuarios la han llamado suegra y ahora entienden de donde sacó los atributos Emiliana.

Y es que Emiliano ya es un reconocido director de cine como lo revela su perfil de Instagram, rol con el que también incorpora ser editor de otro proyecto el cual estaría enfocado en la música. Sin dejar de lado, que suele ser muy activo en las redes sociales en donde muestra varios de sus trabajos, sin dejar de lado, otras de las actividades que disfruta como lo es la música, la fotografía y contar las historias que nacen detrás de esta.