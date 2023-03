“Asquerosos”: ‘La Segura’ y su contundente opinión sobre los hombres infieles

‘La Segura’ se mostró sumamente indignada en relación a la infidelidades, destacando su molestia con los hombres que comenten este tipo de acciones y dejando salir todo lo que piensa sobre ellos, todo esto a propósito de un sonado caso con una reconocida TikToker que también fue víctima de una presunta infidelidad.

La creadora de contenido ha demostrado a través de sus redes sociales lo mucho que disfruta su relación su novio Ignacio Baladán, protagonizando varias escenas románticas a través de sus historias de Instagram, además de hablar de algunos detalles íntimos de su relación sin ningún complejo.

Pero en esta oportunidad no se refirió a su relación sino a la de una famosa creadora de contenido mexicana, Tammy Parra, quien descubrió que su pareja le había sido infiel a poco días de haberle pedido matrimonio. Este caso se ha vuelto viral en las redes sociales durante los últimos días, razón por la que La Segura decidió pronunciarse al respecto.

La joven empezó a explicar un poco de la trayectoria de la mexicana, tanto de su carrera en las redes sociales como de la relación con su novio. Seguidamente le contó a sus seguidores que luego de la propuesta de matrimonio, varias mujeres publicaron una serie de capturas de pantalla en donde se podía ver que el hombre había estado con ellas mientras aún hacía vida con Parra.

Esta triste historia motivo a La Segura a realizar una serie de comentarios rudos en contra del hombre y de otros personajes que han realizado esta misma acción, mostrando su indignación en el proceso: “usted perdió caviar, o sea, una mujer espectacular, por ponerse de ‘pipí loco’ y atrevidamente”.

“Los hombres, ni las mujeres, ni nadie, son infieles por error. Ser infiel es una p*** decisión. No es como que: ‘ay, me caí en un pipí', ‘ay, me resbalé en una c***’”, dijo contundentemente la joven mientras tildaba de “asquerosos” a todos aquellos que cometían este acto.

También aprovechó para dedicarle varias palabras de aliento a Tammy, comentando que era una persona brillante y con mucho futuro por delante, recomendándole concentrarse en su carrera durante estos momentos.