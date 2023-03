“Me arrepentí”: la incómoda razón por la que Jhonny Rivera se negó a grabar una canción “moderna”

Jhonny Rivera le confesó a sus seguidores que después de hacer un análisis decidió dejar pasar la oportunidad de grabar una canción “moderna”, la cual según él tenía un gran potencial para ser un éxito, debido a una curiosa e incómoda razón, dejando ver que se concentrará en otras más tradicionales.

El cantante se ha consolidado como uno de los mayores exponentes de la música popular en Colombia, llevando sus temas por todo el país y algunas zonas de Latinoamérica, cautivando a sus fanáticos con su talento, haciéndolos corear sus canciones y brindándole todo tipo de elogios en las redes sociales.

Pero tal parece que Jhonny Rivera quería darle un toque diferente a su música al querer incluir una canción diferente en su repertorio, algo que ha estado anunciado desde hace un par de meses en sus historias.

A través de diversos clips, el colombiano le comentó a sus fans que había estado trabajando en un nuevo tema, pero que se sentía inquieto en relación a lanzarlo ya que este contenía dos malas palabras que a lo mejor podían ser de mal gusto para muchos de sus oyentes.

Pese a esto, el intérprete reveló que fue a un estudio de grabación para darle forma al tema, tomando la decisión de brindarle una oportunidad a ver cuál era el resultado.

Pero luego de varias semanas, uno de sus seguidores lo abordó en una sesión de preguntas y respuestas en relación a este tema, ya que después de haber salido del estudio no había comentado más nada al respecto. Y a través de una historia contó qué paso con la controversial canción.

“Me arrepentí de sacarla porque se la puse a varias personas para que la escucharan y me dicen: ‘no Jhonny, ese no es tu estilo. No, eso no le queda bien a usted’. Y eso que no son groserías horribles, pero sí me hicieron caer en cuenta de que eso no es necesario, entonces cambié la canción”, dijo Jhonny Rivera en una de sus historias.

Sin embargo, le confesó a sus seguidores que no todo está perdido, ya que está componiendo un nuevo tema para sustituir el que descartó. También comentó que tardará un poco más en salir debido a que perdió un poco de tiempo con la canción fallida.