Jhonny Rivera se llevó una sorpresa en Ecuador y le “quitaron la ropa”

Jhonny Rivera quedó impactado en su más reciente paso por Ecuador al anunciar que durante una de sus pautas en un programa local le “quitaron la ropa” sin previo aviso, dejándolo en una situación incómoda, la cual no dudó en compartir con sus seguidores viéndola desde el punto de vista humorístico.

El intérprete se ha encargado de llevar su talento por Colombia, encantando a sus fanáticos en cada rincón del país quienes corean sus temas y disfrutan de su música. Pero no solo se ha limitado a ser un artista local, sino que también ha alcanzado al fama en otros países de Latinoamerica.

Y uno de ellos es Ecuador, donde su fanaticada se hace más presente y en donde recibió una curiosa sorpresa mientras se preparaba para dar una entrevista en un programa de televisión local.

A través de sus historias, Jhonny Rivera anunció que llegó al estudio de televisión con su “pinta” ya preparada y lista para lucir frente a las cámaras, pero para asombro del cantante los miembros de la producción le indicaron que se deshiciera de su ropa.

“Vengo aquí a un programa de Ecuador y me puse la pinta, me encachaco y vengo todo, y lo primero que hacen es que me quitan todo y ve, ahora yo no sé qué van a hacer conmigo”, dijo el colombiano entre risas.

En el clip se puede ver que lleva una vestimenta diferente a la que presentó cuando estaba ingresando al canal, mostrando que ahora lucía un antifaz para dormir y un par de pantuflas acolchadas con forma de patas de oso.

En el fondo se puede escuchar que uno de los miembros del staff le indica que no se preocupe por eso que lo “van a llevar a la cama”, a propósito de las nuevas prendas que le indicaron que usara. Acto seguido, Jhonny Rivera se sonroja por el comentario y le pide ayuda a sus seguidores para salir de la situación confusa: “¿Qué me van a hacer? Dios mío, sálvenme”.