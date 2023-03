“¿Fue un regalo o un canje?”: tildan de malagradecido a Jhonny Rivera y así respondió el cantante

Jhonny Rivera le contó a sus seguidores que muchos de sus fanáticos le enviaron varios regalos a propósito de cumpleaños, pero tal parece que fue tildado de malagradecido por algunos de ellos, cosa que no dejó pasar por alto y les envió un contundente mensaje.

El cantante de música popular celebró sus 49 años de edad en compañía de muchos seguidores en su finca, en un evento único que estuvo anunciado desde principios de febrero. Durante el festejo, el colombiano interpretó varias de sus canciones y compartió con algunos de sus fanáticos, además de llevar a uno de sus comediantes favoritos para amenizar la velada.

Puede leer: Con “los pelos de punta”: Jhonny Rivera ayudó a un niño a cumplir su sueño sobre el escenario

A través de varias historias, Jhonny Rivera mostró que también le dejaron varios regalos en los últimos días, desde mantas y sombreros, hasta relojes y piezas de tecnología. En estos clips, el colombiano dejó ver lo agradecido que estaba con todos los que se acordaron de dejarle un detalle por su cumpleaños y les extendió un gran abrazo por el gesto.

Sin embargo, el cantante quiso acotar un detalle incómodo que le sucedió con algunos de los fanáticos que le dejaron un regalo a propósito de su día especial, comentando que muchos de ellos se molestaban si no recibían una pronta respuesta de su parte.

Lea también: Jhonny Rivera botará la casa por la ventana en su cumpleaños e invitó a sus seguidores a celebrar

“Hay una cosa que quiero decir y esto es para que no siga pasando. No es que me moleste, sino que hay que me manda un regalito, pero si pasan uno o dos días y yo no he hecho la publicación y no los he etiquetado se empiezan a enojar”, dijo de manera emotiva Jhonny Rivera.

También acotó que este tipo de actos los interpretaba como parte de una estrategia publicitaria, más allá de un gesto de aprecio y buena fe: “¿Fue un regalo o fue un canje publicitario? Yo quiero aclarar eso porque es que es preferible que no me envíen cuando hay una intención de por medio, pero no lo tomen pues a mal”.