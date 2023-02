Jhonny Rivera reveló por qué ya no le da regalos a sus fanáticos

Jhonny Rivera rompió el silencio y le comentó a sus seguidores porque ha dejado a un lado la práctica de darle regalos a sus fans, algo que llegó a hacer durante sus primeros años de carrera, pero que con el tiempo fue aminorando. Y si bien se manejaron varias teorías, el cantante finalmente reveló la razón detrás de eso.

El colombiano ha sabido destacar con sus fanáticos, ya que es una de las figuras del mundo del espectáculo local que más interactúa con su público, y un ejemplo reciente de esto se pudo ver en una de sus presentaciones donde invita a un niño en silla de ruedas a que le cante una canción a su mamá, acto que enterneció a todos los presentes.

Pero también le gusta interactuar con ellos a través de varias sesiones de preguntas y respuestas en Instagram, contestando todo tipo de interrogantes sobre su vida. Y a propósito de esto, aprovechó para hablar sobre los regalos para sus fans y por qué ha dejado a un lado este detalle luego de que un internauta le pregunta respecto a si está otorgando becas.

“Yo antes di becas. Uno da la beca y la gente no va, ¿pueden creer eso?”, dijo indignado Jhonny Rivera. “Lo regalado no se valora, todo lo que es gratis la gente no lo valora”.

El cantante también indicó que no solo dejó de otorgar becas porque no sabían valorarlas, sino también porque se genera un cupo menos para un estudiante que podría sacarle mucho más provecho.

“Yo le regalo a usted un CD y usted va y lo pone encima de la nevera o lo mete en la guantera del carro, pero si usted lo compra, lo raya, eso funciona así. Entonces sí he dado becas, pero no es la idea dar más becas porque la gente no va y se pierde un cupo”, concluyó Jhonny Rivera.