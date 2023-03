Lina Tejeiro admitió ser la culpable de que sus relaciones duren poco tiempo

Lina Tejeiro terminó abriendo su corazón y le respondió a uno de sus seguidores la razón por la que sus relaciones no suelen durar mucho tiempo, admitiendo que única culpable de que esto suceda es ella. También aprovechó para exponer un punto muy importante sobre este tema para que sus fanáticos conozcan un poco más de ella.

La más reciente relación que tuvo la joven culminó en diciembre de 2022 con el cantante Juan Duque. A través de un breve video, el joven confirmó lo que muchos de sus seguidores habían estado especulando desde hace varias semanas, admitiendo que su romance con la actriz había terminando, llegando a su fin en menos de tres meses.

Y a propósito de este acontecimiento, una de las seguidoras de Lina Tejeiro decidió abordarla respecto al tema romántico, preguntándole por qué sus relaciones duraban tan poco y si era ella la del problema. Ante esta interrogante, la joven no dudó en sacar su lado más feminista para aclarar el punto.

Primero comenzó informando a sus seguidores que sus romances no han siempre han sido tan fugaces como este último, indicando que ha tenido relaciones de varios años como con el cantante Andy Rivera.

“De hecho, he tenido relaciones largas, de tres años, nueve años, esa fue mi relación más larga, la de nueve años. Pero de pronto lo dices porque mi última relación no duró ni siquiera tres meses”, dijo.

También aprovechó para responder si ella era la culpable de que sus relaciones fracasaran, dejando claro que en efecto ella tenía mucha culpa, pero porque sabía qué era lo que quería en su vida y tenía definidas sus metas en una relación, y cuando las expectativas no se cumplían, simplemente decidía terminar.

“¿Que si el problema es mío? Yo creo que sí. El problema es tener muy claro lo que quiero como pareja y lo que no estoy dispuesta a soportar como pareja. Entonces, si a mí no me dan lo que yo espero, sencillamente finalizo la relación”, comentó contundentemente Lina Tejeiro.