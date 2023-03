Yina Calderón comparó sus nalgas con sus seguidores por está razón

Yina Calderón volvió a encender la polémica en las redes sociales con una controvertida entrevista en la que habló de varios detalles de su vida personal y en las redes sociales. Y uno de los temas en los que se enfocó fue en sus seguidores y algunos internautas, comparándolos con sus nalgas debido a una curiosa razón.

La empresaria fue una de las invitadas recientes al programa ‘Dímelo King’, en donde aparecen varias figuras de la farándula nacional, la cuales terminan revelando diversos detalles que suelen causar impacto en los internautas.

Y en esta oportunidad Yina Calderón aprovechó para dejar salir varios temas controvertidos que giran a su alrededor, desde su apariencia, pasando por el reciente escándalo con la cantante de vallenato Ana del Castillo, hasta su reputación en las redes sociales.

Y a propósito de esto último, la joven dejó ver que no le importa mucho que los sus seguidores opinen de ella en las plataformas digitales, manifestando que se muestra tal porque se siente bien consigo misma, razón por la cual termina protagonizando escenas polémicas.

“Si le caigo bien a la gente, bien; y si no, no. Entonces yo me muestro jartando trago, yo me muestro en una fiesta, yo me muestro trabajando. yo me muestro llorando (...) pero entonces yo me muestro como soy. Cuando tú te muestras cómo eres pues a la gente le choca”, dijo la influencer.

A propósito de esto, el entrevistador le preguntó a Yina Calderón si piensa que en las redes sociales hay muchas personas falsas, una pregunta que le cayó mal a la joven y dio pie a otra interrogante más de su parte: “¿Tú has visto mis nalgas alguna vez?”.

Este comentario llevó a la joven a hacer la comparación de sus glúteos con algunos de sus seguidores e internautas, indicando que ellos son tan falsos como las prótesis que tiene, bajándose el pantalón en plena entrevista para mostrarlas mientras hacía la aclaratoria.

“Mis nalgas son súper falsas, y así de falsos son todos los que tu ves”, dijo Calderón mientras tenía los pantalones bajados.