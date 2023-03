Nacho Acero, un salsero multifacético que muestra que su voz trasciende más allá de un género

El cantante colombiano, que tiene más de 20 años de carrera, pasó por Publimetro para compartir lo más reciente de su nuevo disco. Nacho, quien es conocido por su paso por el Binomio de Oro de América, ahora se encuentra dedicado a la salsa, luego de haber incursionado en el merengue y el rock. Un multifacético artista que ha sabido moverse por diferentes géneros, conservado siempre un sello en su voz que lo ha hecho reconocido nacional e internacionalmente.

“Yo tengo algo, que es como lo romántico y que eso es algo que obviamente se va transmitiendo en los estilos, en la forma en que grabas; siendo el vallenato otra cosa muy diferente a la salsa, sí hay algo que tiene muy importante y es la forma en que transmites esos sentimientos, en la manera de cantar cada frase, porque el vallenato es muy sentido, la balada es muy sentida y la salsa romántica que yo he hecho es obviamente también muy sentida, el contenido de las letras, los sentimientos muy profundos, obviamente la gente se conecta, no es obviamente música salsera para salseros, es salsa crossover para cualquier tipo de público y que precisamente lo que hablo ahí es el tema más de sentimiento y creo que es un sentimiento que se ha transmitido y que es válido para cualquier género”.

Acero, quien ha compartido escenario con artistas de la talla de Marc Anthony, El Gran Combo de Puerto Rico, Cheo Feliciano, Willie Colón, Gilberto Santarosa, entre otros, está trabajando en su nuevo disco, Nacho Acero, una voz, una historia, del cual ya se han conocido algunos sencillos. Este nuevo álbum es un homenaje a artistas como Luis Miguel, Miriam Hernández, Marco Antonio Solis, Camilo Sesto, El Puma, Diego Verdaguer, entre otros, ya que el colombiano ha decidido reversionar baladas tradicionales con su estilo salsero.

“Cuando arrancamos con el primer lanzamiento, que fue Dueño de nada, que es una canción del Puma, compuesta por Manuel Alejandro, El Puma fue el primero en querer conocerme, lo visité en su casa en Miami, me invitó a su gira de conciertos en Estados Unidos, donde él no cantó Dueño de nada en balada, sino que la cantó en la versión salsa que hizo Nacho Acero y para mí, pues obviamente, fue una cosa que yo nunca planeé, jamás me imaginé que yo iba a conocer al Puma, porque le canté una de sus canciones, fueron cosas que pasaron y que trascendieron de una manera increíble, que quiere decir que al fin de cuentas estamos haciendo las cosas bien”.

Otro de los covers que se puede encontrar en este nuevo trabajo es ‘Yo no lloro por llorar’, una canción que hizo el argentino Diego Verdaguer, uno de los artistas más reconocidos de América Latina, que gracias a su talento se hizo acreedor de más de 20 Discos de oro, además de haber estado nominado tres veces al Grammy Latino.

“Esta canción de Diego Verdaguer incluso tiene una historia muy bonita detrás, intentamos hacer algo parecido a lo que pasó con el Puma, contactamos a la hija de Diego Verdaguer, Ana Victoria, mandamos la canción, le encantó la versión que hice, estaba superorgullosa por haberle hecho una versión así tan grande al papá de ella y habló con el papá para que la escuchara, la escuchó en vida, incluso teníamos en planes vernos en México, conocernos y darle la bendición a esa versión que había hecho de Yo no lloro por llorar, pero lastimosamente, pues llega el covid con todos estos estragos que hizo y acabó con la vida del maestro Diego Verdaguer antes de podernos conocer, antes de poder, pues obviamente darle la bendición en vida a la canción y bueno, pues ya quedó siendo una canción homenaje al maestro. Pero sí que todo el mundo sepa que esta canción se grabó mucho antes de que él falleciera y que obviamente tuvimos el honor de que él pudiera escucharla antes de su partida y su familia al igual también la escuchó, obviamente también le dio como esa bendición, a esta versión que le hice tan al estilo propio de Nacho Acero”.

Uno de los grandes retos que se tiene al hacer un cover de una canción ampliamente reconocida, es que tanto los autores originales, como los fans, no la vean con buenos ojos, al conocer ya la versión tradicional y estar muy apegados a esta, si se piensa entonces en todo un disco, el riesgo es aún más grande, algo que para fortuna de Nacho, ha sido un recorrido de calma y admiración.

“En las versiones que hemos ido mostrando de este álbum, las personas de grupos de fans de sus artistas me han empezado a seguir, me han empezado a comentar, entonces quiere decir también que tienes dos caminos, uno que la gente te odie por hacer una mala versión de una canción que les marcó su historia, o que te amen más por la versión que hiciste, y gracias a Dios en este caso la gente ha amado y ha querido y ha respetado las versiones que hemos hecho”.

El nuevo disco de Acero será lanzado en junio de este año, pero desde ya se pueden escuchar y descargar las canciones que se han presentado hasta el momento, algo que el cantante agradece, pues en la actualidad, en que el mercado digital es el que predomina, la venta de discos se ve representada en las descargas legales que se hagan de los temas, además de la difusión que se pueda hacer de estas de forma orgánica.