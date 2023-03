‘Epa Colombia’ reveló por qué ya no se someterá a más cirugías

‘Epa Colombia’ sorprendió a sus seguidores al anunciar a través de sus redes sociales que dejará a un lado todas las cirugías estéticas para siempre, indicando que detrás de esta decisión hay una fuerte razón que la motiva a abandonar este tipo de procesos de embellecimiento.

A lo largo de diferentes historias, la empresaria ha revelado varias de las intervenciones que se ha realizado hasta la actualidad, destacando el aumento de sus glúteos y un retoque en el mentón, fuera de otras menores que involucran el diseño de sonrisa y un par de intervenciones mínimas en su rostro.

Pero tal parece que esos días han terminado para Epa Colombia, ya que a través de una historia de Instagram dijo contundentemente que a partir de este momento no volvería a someterse a más cirugías, destacando que el propósito de esta decisión es no alterar de más su figura y su rostro.

“Ya no me voy a colocar más cola, ni más mentón, ni me voy a colocar nada más, amiga. ME voy a quedar este año así y por el resto de mi vida me voy a quedar así, ya no me voy a hacer más transformaciones porque no quiero quedar deformada como mi... no, no la voy a tocar”, dijo la influencer mientras dejaba en incógnita a quién quería hacer referencia.

También destacó que si bien no seguirá el camino de las cirugías, igualmente estará enfocada en su cuerpo pero a través de métodos más naturales y orgánicos como el ejercicio, resaltando que está buscando un entrenador para sus rutinas, en especial unas enfocadas en sus piernas.

“Me voy a poner linda, voy a hacer ejercicio. Necesito que alguien me entrene las piernas, porque las piernitas, mire, vea”, dijo Epa Colombia mientras dejaba ver que necesitaba tonificar más sus muslos.