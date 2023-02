¡Más problemas! Multaron a ‘Epa Colombia’ en Cali por está razón

‘Epa Colombia’ le reveló sin tapujos a sus seguidores que fue multada durante una de sus visitas a Cali, dejando ver que estaba muy molesta al respecto porque no le parecía justo recibir la sanción, ya que, según ella, ha pasado mucho tiempo desde que cometió el acto.

La joven ha tenido algunos problemas con la ley desde que se filtró un video en donde se pueden ver cómo realiza actos vandálicos contra una estación de TransMilenio, algo que le dejó consecuencias con las autoridades y por lo que todavía no puede abandonar el país, ya que su caso sigue en investigación.

Pero tal parece que Epa Colombia sigue cosechando cargos, ya que durante una breve visita de negocios a Cali fue multada por un un inconveniente con el vehículo en donde estaba siendo transportada.

“Hace un tiempo me fui para Cali para ayudarle a un distribuidor que me compra mucho, y yo me fui para Cali, yo la pasé muy chimba en Cali. Y de venida, yo venía muy tarde, muy tarde para el avión y me tocó que me pasara [buscando] una moto, un amigo me llevó en la moto”, dijo la empresaria.

Seguidamente comentó que muchas semanas después recibió una notificación de su abogado respecto a que debe pagar unos comparendos por una infracción que cometió durante su viaje a Cali, mostrando los documentos y las pruebas de delito que cometió.

De acuerdo con el documento expedido por la Secretaría de Movilidad de la Alcaldía de Santiago de Cali, la infracción se debe a “no realizar la revisión tecnomecánica en el plazo legal establecido o cuando el vehículo no se encuentra en adecuadas condiciones tecnomecánicas o de emisiones contaminantes”.

Como expone la información, el vehículo en cuestión pertenecía a Epa Colombia, dejando ver también que ella era la presunta conductora al momento de que la fotografía captó la moto en una cámara de transito.

La joven comentó que esta notificación la recibió sumamente tarde ya que, según ella, ha pasado casi un año de su última visita a Cali, razón por la que tampoco puede apelar y debe pagar su respectiva multa en un plazo de 11 días después de la fecha emitida en el documento.

Este detalle dejó muy molesta a la empresaria, algo que dejó en evidencia a través de las historias en las que le comentaba lo sucedido a sus seguidores: “amiga, por qué tantas cosas si fui a hacer una charla de emprendimiento, por qué después de tantos meses 800 barras hay que pagar”.