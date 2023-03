¿Nueva faceta? ‘Epa Colombia’ reveló que podría convertirse en la nueva presentadora de ‘Lo sé todo’

‘Epa Colombia’ anunció que podría convertirse en la nueva presentadora del programa ‘Lo sé todo’ debido a un posible impulso que recibiría gracias a una entrevista. También invitó a sus seguidores a hacer eco de su buen trabajo frente a las cámaras para ayudarla a conseguir el puesto.

Hace pocos días, la influencer comentó a través de sus redes sociales que para este año cambiarían algunas cosas en su vida, indicando que una de ellas sería su enfoque en lo que respecta a su negocio de keratinas y productos para el cabello. También indicó que se alejaría un poco de las redes sociales, explicando que no estará generando tanto contenido como antes.

Y a propósito de esto, es posible que las metas de Epa Colombia se estén alineando, ya que la joven le anunció a sus seguidores que estaría apareciendo en un breve segmento en el programa Lo sé todo, el cual estaría enfocado en su labor con las mujeres de la cárcel ‘El buen pastor’, en donde la empresaria está dictando cursos para que las presidiarias aprendan a hacer tratamientos de keratina.

“Ahoritica salgo en el programa de Lo sé todo, para que me repostees y me digas ‘la diste un montón, amiga. Te admiro’, o ‘ma***a tú no la das’, o ‘tú eres la mejor’”, anunció la joven en sus historias.

Sin embargo, también dejó saber que si este segmento llega a tener mucho éxito, la podrían considerar para formar parte de los presentadores de este programa, invitando a sus seguidores a repostear, comentar y hacer eco de su participación en el show para que sea tomada en cuenta por los directivos.

“Si me va bien en el programa de Lo sé todo, voy a ser presentadora. Entonces de ti depende de que si me va bien en la entrevista pueda ser presentadora, y la voy a montar como presentadora en Lo sé todo”, dijo Epa Colombia en una de sus historias.

Seguidamente empezó a subir varias de las historias de sus seguidoras en las que aparecía el segmento de la empresaria en el programa, con muchas de ellas dejándole varios mensajes de apoyo.