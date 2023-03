“Da miedo”: el susto que pasó Maleja Restrepo en un cajero automático

Maleja Restrepo quedó sorprendida al acercarse a un cajero automático, ya que presentó un hecho bastante curioso muy cerca del lugar, el cual la hizo dudar un poco y hasta sintió un poco de miedo. A propósito de esto, alertó a sus seguidores para evitar caer en situaciones comprometedoras.

A través de sus redes sociales, la presentadora suele hablar de todo tipo de cosas, en especial aquellas que se presentan en su día a día, bien sea en su faceta como mamá, esposa, profesional o mujer. Y en la mayoría de las oportunidades suele abordar los temas con su peculiar sentido del humor.

Pero en este caso el sentido del humor no se manifestó, sino que la indignación y seguidamente el miedo se apoderaron casi por completo de la historia de Maleja Restrepo, ya que enfocó que en un contenedor de basura al lado un cajero automático estaba insertada una botella de plástico vacía.

En el clip, la colombiana mostró su indignación, ya que ese depósito es para los papeles que emite la máquina y no para botar este tipo de desperdicios: “alguien viene encartado con una botella de plástico y dice: ‘uy, no, la voy a meter ahí para mostrarme qué tan fuerte estoy hoy’. No seamos esos, por favor”.

Acto seguido, reflexiona respecto a la botella de plástico, pensando un poco más allá del asunto ecológico para centrarse en que realmente puede ser una trampa para las personas que están cerca de la máquina, dejando ver la posibilidad de que el objeto tenga alguna sustancia sensible al tacto que pueda afectar a quien lo toque.

“Uno la debería sacar para que realmente esto funcione, que es poner los papelitos ahí, del cajero, pero a mí me da miedo. Yo no sé si esto sea una estrategia para que, pues, esto tenga algo y después, no sé, le roben a uno la cuenta o tenga escopolamina. Esa es la ca***a”, dijo con susto Maleja Restrepo mientras enfocaba la botella en cuestión.