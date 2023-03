“Menos pereza”: ‘La Liendra’ se descargó contra sus seguidores con un fuerte mensaje

‘La Liendra’ le dio con todo a algunos de sus seguidores, calificándolos de interesados y perezosos debido a que le dejaron varios mensajes negativos en una de sus más recientes publicaciones, a pocas horas de partir a Dubai. Y si bien el joven había abierto su corazón con una carta emocional, algunos internautas terminaron criticándolo.

El creador de contenido emprendió su vuelo a Dubai hace pocas horas, una actividad que le cayó de sorpresa y que no tenía agendada. Sin embargo, logró hacer a un lado un par de detalles como una importante transmisión en Twitch y la pelea con el influencer Nicolás Arrieta para brindarle a sus seguidores contenido nuevo en otro país.

Pero tal parece que pocas horas antes de salir de Colombia, La Liendra se sintió un poco emocional y le compartió un extenso pero sentido mensaje a sus seguidores en un post de Instagram, dejando ver que se siente un poco triste en las redes sociales porque no recibe el mismo afecto y esfuerzo que él le brinda a sus fanáticos.

“Estoy sintiendo que entrego mucho y recibo poco, y no quiero sonar desagradecido porque gracias a ustedes soy quien soy, pero sí los extraño”, escribió el joven en una serie de imágenes, indicando que lo hacía con “lágrimas en sus ojos”.

Pero tal parece que algunos de sus seguidores no tomaron muy bien este mensaje, indicando que les parecía muy largo, que no pretendían leer tanto texto y que no les interesaba saber cómo se sentía. De hecho, recibió tantos mensajes negativos que el influencer eliminó todos los comentarios viejos e impidió que pudieran escribir nuevos.

Sin embargo, esta no fue la única medida que ejecutó, sino que también les dejó un contundente mensaje en una de sus historias, tildándolo de interesados y perezosos.

“Los que me dicen que les da pereza leer y saber lo que siento, a eso me refiero... Necesito menos pereza cuando se trata de mí... Entonces los videos sí, los regalos sí, las polémicas sí, los chismes sí, pero lo que siento. Estoy como mujer con el periodo pero con la razón”, escribió La Liendra en una historia.