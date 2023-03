“En ayunas y sin exámenes”: la fuerte queja de ‘La Liendra’ contra el sistema de salud de Colombia

‘La Liendra’ le comentó a sus seguidores lo decepcionado que se sintió luego de hacer varias diligencias para unos exámenes médicos, las cuales terminaron en una completa pérdida de tiempo ya que no pudo completar ninguno de los cometidos que tenía planeados, dejando una fuerte queja en sus historias de Instagram.

En noviembre de 2022, el influencer decidió compartir con sus fanáticos que estaba padeciendo de algunos problemas en la vista y en la audición, razón por la que no pudo participar en el reality show de RCN, ‘Survivor: la isla de los famosos’. Este evento también hizo que empezara a utilizar lentes de aumento, cambiando un poco su apariencia en el proceso.

Sin embargo, también aclaró que al parecer tenía solución por medio de un tratamiento y cristales correctivos, por lo que debe hacer un constante chequeo para ver su evolución.

Pero tal parece que La Liendra también decidió realizarse un chequeo general para investigar cómo está su organismo, razón por la que decidió partir al hospital. “Un día de exámenes médicos porque para qué plata, carros, camionetas y mujeres lindas alrededor si no hay salud”, dijo el creador de contenido en una de sus historias.

En el mismo clip, el joven reveló que nunca se había sometido a una serie de exámenes y que esta sería su primera vez, acotando que una de las cosas que más le afectaba de esto era estar en ayunas. También aprovechó para invitar a sus seguidores a realizarse un chequeo preventivo a tiempo para descartar cualquier problema en desarrollo.

Y para la sorpresa de La Liendra, pasar tanto tiempo en ayunas terminó siendo en vano, ya que tuvo muchas dificultades para realizarse los exámenes, indicando que terminó moviéndose por varios centros médicos sin poder cumplir su cometido.

“Fui al hospital y me mandaron a otro hospital. Cuando llegué me dijeron que tenía que ir por una orden al hospital donde ya estaba, y cuando fui me dijeron que las citas de los exámenes míos eran sólo los lunes, pero que en el hospital que estaba de pronto me los hacían. Me devolví y me dijeron que no, y acá estoy con hambre, en ayunas y sin exámenes”, escribió el joven en una historia.