¿Genialidad o despilfarro? El millonario “capricho” que ‘La Liendra’ quiere para su apartamento

‘La Liendra’ sorprendió a sus seguidores con un excéntrico capricho que quiere para su apartamento, ya que no solo es costoso, sino que también tendrá una curiosa funcionalidad que muchas personas no esperarían. Pese a esto, el joven se ha mostrado muy entusiasmado por conseguirlo para que sea una de las piezas principales de su hogar.

El creador de contenido ha compartido a través de muchas historias de Instagram cómo ha estado avanzando el proceso de remodelación de su lujoso apartamento, desde una opulenta sala de estar con un enorme televisor y diversas consolas de videojuegos, hasta su propia sala de grabación donde hace sus streamings en Twitch.

Puede leer: “Por andar de imprudente”: ‘La Liendra’ contó que casi pierde la vida en un accidente de moto

Pero en una serie de videos recientes, La Liendra le mostró a sus seguidores que quiere enfocarse en otras habitaciones, como en su balcón donde instaló una gran rueda hueca con vista a la ciudad para que pueda acostarse a meditar, además de una pequeña fuente y algunas alfombras de grama artificial para crear un espacio relajante.

También manifestó que está en la búsqueda de una “mesa” decorativa para colocar en una zona estratégica de su hogar. Pero no quiere que sea una más del montón, sino algo especial: un piano. “Estoy buscando pianos porque quiero tener un piano en la sala para cuando yo ingrese poner las llaves encima de ahí. Me parece bonito”, dijo

Lea también: ‘La Liendra’ confesó que se ‘arrugó’ ante un reto de James en la fiesta de Karol G

El influencer mostró varias opciones que se había topado en internet, indicando que estaba buscando un modelo en específico, descartando aquellos que son muy grandes y de corte clásico, los que parecen antiguos y también los que sean muy coloridos.

Sin embargo, mientras investigaba varios modelos en una página de internet, La Liendra quedó impresionado por los precios que manejaban.

“Yo no sabía que eran tan caros, a 4.500.000 (de pesos), uy no. Ese ma***a tiene que venirme con cascos. Si no me viene con cascos me parece muy caro”, bromeó el creador contenido a propósito de que el modelo del piano que le llamó la atención era de marca Yamaha.