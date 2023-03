“No me siento como un hombre”: Mabel Cartagena le respondió a Carolina Cruz sobre su explantación de prótesis

Mabel Cartagena es una presentadora y creadora de contenido, quien se dio a conocer durante varios años en el famoso programa de entretenimiento ‘El Lavadero’ del canal RCN. Sin embargo, tiempo después desapareció de la televisión colombiana, pues optó por dedicarse a su familia y llevar a cabo otros proyectos como su gusto por el baile y demás temas del hogar.

Sin dejar de lado, su gusto por las redes sociales, pues la barranquillera no duda en compartir sus rutinas diarias y aquellas experiencias no tan agradables ha tenido. Mabel aseguró que le han llegado varios comentarios con respecto a la polémica generada por Carolina Cruz, quien indicó: “Las mujeres por moda se sacan las puchecas, queda como un hombre así planas como una pared, con una cicatriz horrible”. Tanto así que Cartagena no dudó en referirse al tema.

Le puede gustar: “Aliviada de no ser sexy, ni apetitosa”: Margarita Rosa reveló qué luchó con su ‘proxeneta interno’

Mabel indicó que la serie de comentarios se dio porque uno de los invitados al programa fue quien la explantó. Seguidamente, aseguró que debido a la serie de comentarios tuvo que ver el programa, especialmente por el comentario de Cruz: “Honestamente, estoy muy segura que Caro no habló de mí, sé que yo quedé completamente plana, porque así viene de fábrica, no me siento como un hombre”, en medio de algunas risas.

Sin embargo, aclaró que el síndrome de Asia es el momento en el que tu cuerpo comienza a rechazar a algún organismo extraño, lo que produce que comience a presentar algunos síntomas, sin embargo, resaltó que ella nunca tuvo problemas con esto simplemente fue el dolor de espalda que ceso al quitarse sus prótesis. Asimismo, dejó claro que con lo que terminó teniendo problemas fue con uno de los métodos anticonceptivos que tuvo durante varios años.

También puede leer: “Todo postizo”: Marbelle recibe críticas por su nuevo look

La creadora de contenido indicó que en cierto momento de su vida, sintió que sus prótesis ya eran demasiado grandes: “Estaba mamada y llegó un punto en el que dije ya tetona para que, ya no tengo 20 años”, también deseaba tener unas prótesis mucho más pequeñas, pero al final terminó explantándose.

Por otro lado, Mabel aseguró que siempre ha sido una persona muy hormonal así que, constantemente asistía a su ginecólogo e incluso dejó de utilizar anticonceptivos. Luego del nacimiento de su segundo hijo, se puso el método anticonceptivo Mirena, el cual le produjo 15 síntomas físicos y 2 mentales, entre los que se destacan, acné en exceso, se le paralizó la mitad del cuerpo e incluso se le dormían sus brazos: “Tenía un veneno dentro de mí”.

Luego de retirarlos cada uno de estos padecimientos fueron desapareciendo con el paso del tiempo, sin embargo, aseguró que una de las secuelas más grande que tuvo fue el trastorno disfórico.