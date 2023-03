“Aliviada de no ser sexy, ni apetitosa”: Margarita Rosa reveló qué luchó contra su ‘proxeneta interno’

Margarita Rosa de Francisco reveló los retoques estéticos que se ha hecho y que no se los hará más Foto: Instagram @margaritarosadefranciscofc

Margarita Rosa de Francisco es una reconocida actriz, cantante y escritora quien hizo parte de algunas exitosas producciones como: ‘Desafío Super Humanos’, ‘Café con aroma de mujer’, ‘La Caponera’ entre otras. Sin embargo, decidió darle un nuevo rumbo a su vida en los Estados Unidos junto a su pareja, sin embargo, esto no ha sido impedimento para que siga siendo activa a través de sus redes sociales.

En esta ocasión Margarita fue entrevistada por el diario de la BBC en donde reveló cómo lleva su vida alejada de la televisión Colombia, los cambios que ha atravesado su cuerpo a lo largo de los últimos años. También, que métodos ha utilizado con el fin de sentirse hermosa, sin dejar de lado, la influencia que han tenido los medios en su manera de pensar, sin embargo, deja claro que el tiempo le ha permitido entender un sinfín de elementos.

La reconocida actriz aseguró: “Me siento aliviada de no tener el deber de ser bella, ni de ser joven, ni de ser sexy, ni apetitosa”. Seguidamente De Francisco indicó que desde muy joven fue un icono en la belleza. Asimismo, aseguró que comenzó a tener una crisis de la vejez más o menos a los 45 años y alcanzó a ponerse bótox en todas partes, por la preocupación que esta situación logró generar en ella. Luego de hacer un análisis de lo ocurrido indicó que esto no sirve de mucho, pues aunque se intente detener el tiempo, lo que queda retratado es el terror a la edad.

Margarita resaltó que la belleza es importante para ella y busca sentirse bonita, pero no desea ser parte del espectáculo para mostrarse ante la gente: “De eso me ocupé durante varios años”. Asimismo, aseguró que el proceso de ser mujer ha resultado ser muy incómodo hasta comparó su actitud con la de un proxeneta con una prostituta: “Mi proxeneta interno me exige hacer todo lo posible para lograr un resultado y para ese proxeneta nunca es suficiente”.

Por otro lado, Francisco resaltó que hay muchas cosas que no le gustan de su cara, pero con el paso de los años ha aprendido a vivir con ellas y aseguró que tiene el derecho a sentirse así, pues retratan cada una de las experiencias que ha tenido en su caminar, permitiendo conocer su sentir y su andar: “Lo que nos pasa a las mujeres es que muchos de nuestros procesos biológicos son vergonzosos”.