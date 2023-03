“Vine a reemplazarte”: el encontronazo que tuvo Mabel Cartagena en la televisión argentina

Mabel Cartagena le contó una vieja anécdota a sus seguidores, en la cual habló sobre cómo casi se convierte en una figura importante de la televisión argentina. Pero en el proceso se topó con una persona que la dejó excluida. Sin embargo, la colombiana no se fue del lugar sin dejar las cosas claras, muy a su estilo único.

La creadora de contenido ha estado dedicada en los últimos días a producir su podcast titulado ‘Los cuentos de Mabel’ en donde narra pequeñas historias sobre algunas anécdotas a lo largo de su vida, bien sean con detalles personales o sobre experiencias laborales, todo desde su punto de vista de humor y jocosidad.

Y es precisamente en uno de sus más recientes episodios que pudo compartir una curiosa experiencia, revelando que mientras vivió en Argentina casi se queda con el rol de presentadora en un famoso programa gracias a la ayuda de su pareja, Sebastian Decoud.

Mabel Cartagena explicó que los medios de comunicación en Argentina se manejan de manera muy diferente, destacando su sentido del humor y su honestidad que suele rayar en la falta de cortesía, señalando también que son muy duros con las celebridades.

Pero pese a esto, la modelo quiso seguir adelante y asistió a un casting para ser presentadora en un programa deportivo para reemplazar temporalmente a la titular, puesto que tenía otros compromisos. Al final logró obtener la oportunidad y justo en su primer día tendría como invitado al cantante colombiano Carlos Vives.

Pero a pocos minutos del debut de Mabel Cartagena en la televisión argentina, la presentadora principal apareció en el set, impidiendo que la creadora de contenido se robara las miradas.

Sin embargo, no se quedó de brazos cruzados y confesó que lanzó varias indirectas para reflejar su molestia por lo sucedido, en especial cuando Carlos Vives apareció: “te iba a entrevistar, pero no me lo permitieron”.

De cara al final del podcast, Mabel Cartagena comentó que la presentadora la dejó mal, ya que le indicó al cantante que Mabel era una de las fanáticas que el programa le había llevado para que se sintiera en casa: “quedamos como unas estúpidas en ESPN como las fanáticas de Carlos Vives. Y yo aparecía así en televisión aplaudiendo. Y yo estaba que le gritaba: ‘no, bebé, yo no vine como fanática, vine a reemplazarte”.