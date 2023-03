Alejandra Giraldo le respondió a Carolina Cruz por su “atrevido comentario”

El programa del 8 de marzo de ‘Día a Día’ se vivió con mucha tensión por los comentarios de Carolina Cruz. Alejandra Giraldo y Tuti Vargas fueron invitadas para hablar de su explantación y terminaron con la boca abierta. Ahora, Alejandra Giraldo decidió contestar por medio de una entrevista para ‘Lo Sé Todo’.

Dentro de estos pocos meses, varias famosas tomaron la decisión de quitarse las prótesis mamarias debido a complicaciones de salud que han tenido, sobre todo dolores que se habían vuelto crónicos.

Sin embargo, Carolina Cruz en medio del programa de ‘Día a Día,’ aseguro que algunas podían tomarlo por moda, lo que no estaba bien. Ella aseguro que: “Las mujeres por moda se sacan las puchecas, queda como un hombre así planas como una pared, con una cicatriz horrible”.

Ante esto, las invitadas quedaron un poco confundidas con los comentarios de Carolina Cruz.

Alejandra Giraldo habló sobre la explantación por moda que dijo Carolina Cruz

Alejandra Giraldo decidió dar una entrevista para el programa de ‘Lo Sé Todo’ en donde aseguro que:

“Yo he escuchado ya en varias oportunidades que la explantación se está convirtiendo en una moda. Si lo quiere hacer por moda, ok. Someterse a un quirófano y a una anestesia, aún así sea con consentimiento, hay riesgo de muerte. Esto de alguna manera es una mutilación, es quitarte una parte de tu cuerpo que ha hecho parte durante X número de años” terminó por decir la presentadora.

A pesar de que Carolina salió en un video explicando a qué iba su comentario, usuarios en redes sociales no le perdonaron la imprudencia y aseguraron que era muy atrevida por comentar sobre casos que ella no está pasando, sobre todo porque poner en riesgo la vida no parece ser muy divertido para tomárselo en broma y por moda.