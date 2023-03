“Mujeres y hombres abusaron de mi”: participante de ‘La Descarga’ reveló su traumática infancia

Dante, participante del programa de ‘La Descarga’, ha conmovido el corazón de muchos colombianos al revelar la dura infancia que le tocó vivir cuando era tan sólo un niño pequeño. En medio de la entrevista, el cantante decidió contar la verdad de los abusos que vivió cuando estaba con sus papás y los vecinos se aprovechaban de él.

Dante salió hace poco del programa de ‘La Descarga’, debido a su rendimiento en comparación al de sus compañeros en la última prueba. Sin embargo, aseguro que estaba orgulloso por haber quedado dentro de los 12 mejores de todo el programa.

Dante reveló los abusos que vivió cuando era pequeño

Además de contar esto en ‘Día a Día’, Dante decidió revelar ciertos detalles de su infancia que, según él, ni su mismo papá, ni sus hijos sabían.

El cantante colombiano aseguro que:

“Vivíamos en una especie de inquilinato, y había un señor, yo era el muchacho muy servicial, así que un día el señor Fernando me pidió que comprara algo a la tienda, yo fui, entré a la casa y nos pusimos a ver televisión porque yo no tenía. Yo me senté y cuando menos pensé, el señor me estaba tocando”

“Yo me puse a llorar, le quité la mano, tenía nueve años y me acuerdo que él se conmovio y me dijo que no pasaba nada pero no me quería abrir. Yo le dije a mi abuela y ella siendo una mujer tan sana, le dijo mil cosas y luego le puso la queja a la esposa del señor. El tipo se fue y nunca más volvió”

Pero lastimosamente no fue la única situación que vivió, ya que aseguró que él, básicamente, era un niño de la calle, por ende, tuvo que ver cómo varios lo tocaban y por quedarse callado, nadie lo defendió.

A pesar de los momentos tan complicados que vivió, aseguró que su salvación fue su abuela, a quien consideró su propia madre.