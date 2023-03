“Ni que yo tuviera tatuajes y pareciera un ladrón”: ‘La Liendra’ protagonizó su primer escándalo en Dubai

‘La Liendra’ se sintió discriminado por su apariencia durante su paso por un centro comercial de Dubai, indicando que debido a sus tatuajes y al hecho de ser delgado tuvo una atención diferente por parte de uno de los vendedores que se encontraban en el lugar. Pero el joven no se quedó callado ante este acto.

El influencer partió hace poco a tierras orientales, todo debido a una sorpresiva petición de uno de sus amigos. Y si bien tenía su agenda bastante ocupada, logró hacer un poco de espacio para poder asistir al viaje y grabar nuevo contenido para sus seguidores mientras disfruta de la cultura local.

Pero en su primer día en Dubai, La Liendra protagonizó un escándalo en un lujoso centro comercial de la zona, específicamente en lo que parece ser la feria de comida del lugar.

El joven explicó que se acercó a un puesto de comida india para ordena un bollo de masa con huevo y una gran cantidad de ingredientes más, pero quedó indignado cuando el dependiente le dijo que debía pagar primero antes de empezar a preparar su comida.

“Pero el señor por qué me pone a pagar primero, como si yo me fuera a volar. Ni que yo tuviera tatuajes y pareciera un ladrón y fuera flaco. No lo daño porque...”, le dijo el creador de contenido con mucha molestia a uno de los hombres que estaba en el local. Sin embargo, por no entender el español no le tomó importancia.

En otras historias, La Liendra compartió que también tuvo otro conflicto en el centro comercial de Dubai, aunque en esta oportunidad parecía ser una especie de accidente.

“Me choqué con este coso rojo y activé todas las alarmas del centro comercial”, escribió el influencer en una de sus historias, en donde se podía ver muy apenado con la mano en una de las alarmas del lugar.