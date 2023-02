Margarita Rosa de Francisco y el experimento que hizo para verse más joven que desató halagos

Desde hace varias semanas, la cantante y actriz Margarita Rosa de Francisco fue el epicentro y blanco de graves críticas y hasta de insultos por su pensamiento y expresiones de carácter político en la mayoría de sus redes sociales.

Y ante esto la posición de la también escritora y presentadora de 57 años decidió cerrar la todas sus redes sociales esto frente a diversos temas y las constantes respuestas que recibió, pero exceptuando la de TikTok.

Ahora con un video en el que sale desde la intimidad de su hogar ha decidido hacer un experimento con uno de los más recientes filtros de esa red social en el que se supone se vería como cuando era adolescente.

“Me dio curiosidad este filtro, porque veo a muchas mujeres encantadas, aterradas, pero bueno he visto a muchas personas más bien divirtiéndose con este efecto. Pero sí me inspiró decir algunas cosas, decirme a mi misma algunas cosas, porque de verdad esta cara mía más joven, adolescente casi, no me gusta, no me parece interesante, yo me gusto más así, con una cara que tiene contradicción, que tiene drama, que tiene señales de haber vivido, no sé me parece más entretenida la cara de viejita, me gustó mas así”, contó en el video Margarita Rosa de Francisco.

Tal y como era de esperarse la publicación de Margarita Rosa de Francisco se llenó de diversas reacciones en las que destacan no solo lo hermosa que luce con el paso de los años, sino además de quienes la consideran como la mujer más hermosa de Colombia en su juventud.

“Usted es una gran mujer, y aquella mujer que no le teme a la vejez, se le llama seguridad de sí misma., hermosa Gaviota”, “Lo que pasa es que tú adolescente, eras 100 veces más linda que el efecto de ese filtro”, “El filtro te queda bien, pero en tu juventud tú eras la mujer más hermosa del mundo, aun lo sigues siendo”, son algunos de los mensajes que destacan.