“¿Algún problema?” Ana María Trujillo le ‘cantó la tabla’ a quien aseguró que su esposo parece su papá

Ana María Trujillo es una reconocida actriz, periodista y modelo quien se destacó durante varios años en distintas producciones televisivas, tales como: ‘La quiero a morir’, ‘Yo no te pido la luna’, ‘Los caballeros las prefieren brutas’, entre otras. Sin embargo, desde hace un tiempo decidió darle un nuevo rumbo a su vida, junto a su pareja, José Francisco Arata.

Recientemente, la cartagenera estuvo en el programa ‘Se dice de mí', en el que aseguró que está dedicada a ser ama de casa, mamá, rol que no había llevado a cabo anteriormente y aseguró que es la relacionista pública de su pareja, con quien se lleva 12 años de diferencia y actualmente reside en República Dominicana con toda la tranquilidad posible.

El pasado 5 de marzo su pareja estuvo de cumpleaños y Ana María no dudó en celebrarlo y dedicarle unas palabras a través de cuenta de Instagram. La actriz indicó: “Feliz cumpleaños al amor de mi vida (…) Muchos años más juntitos, enamorados y llenos de serenidad. Te amo con todo mi ser y mi alma”, sus declaraciones estuvieron acompañadas de una foto de ambos.

Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar e incluso Trujillo optó por habilitar la herramienta de limitar los comentarios, pero al parecer, no funcionó del todo. Un internauta le preguntó: ¿Es el papá? Ante sus palabras la actriz no dudó en responder y aseguró: “Es mi esposo y tiene 12 años más que yo, ¿algún problema?

