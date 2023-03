Paola recibió ‘sorpresita’ de Jessi Uribe que por poco termina en accidente, ¿qué pasó?

Paola Jara es una reconocida cantante de música popular quien se ha destacado desde hace varios años en escenarios nacionales e internacionales. Sin dejar de lado, que ha sido el centro de varias críticas por su relación con Jessi Uribe, la cual para muchos internautas tuvo inicio mientras que el hombre seguía con su expareja, Sandra Barrios.

Pese a la serie de comentarios los artistas han demostrado que esto no ha sido impedimento para que sigan demostrando su amor a través de las redes sociales y celebren cada fecha especial de la mejor manera, pero al parecer, el regalo del día de la mujer no habría terminado de la mejor manera.

La encargada de revelar lo sucedido fue Jara a través de su cuenta de Instagram. Primero, compartió un pantallazo de la conversación con su pareja, en donde Jessi indicó: “Lo marqué por detrás, pero amor, no te lo puede comer. Ante el lindo detalle Paola mostró que las palabras atrás del dulce eran: “Te amo”. Sin embargo, esto no fue impedimento para que la paisa indagara sobre el motivo por el que no podía consumirlo.

Seguidamente, Jara aseguró en medio de algunas risas: “Me manda regalito, y me dice que lo marco, pero que no me lo puede comer porque está vencido”. Sin embargo, destacó que lo que vale la pena resulta ser la intención que tenía su esposo en este día.

Como era de esperarse las risas entre los seguidores de ambos no se hicieron esperar en donde no dudaron en decirle “tacaño” a Uribe. No solo por darle dos dulces a su pareja, sino que también, por darle dos dulces en celebración del día de la mujer, pues aseguran que los tenía acostumbrados a grandes regalos que causan envidia en más de una seguidora.