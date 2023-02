“Es una droga”: Mabel Cartagena contó cuál es su nueva obsesión

Mabel Cartagena le comentó a sus seguidores que ha estado inmersa en una nueva obsesión que abarca desde música y películas hasta libros y documentales, dejando ver que además de la limpieza y el orden ha desarrollado una nueva obsesión por una tendencia que ha estado presente en el mundo desde hace un par de años.

Desde que comenzó el 2023, la colombiana ha estado llenando sus historias y sus publicaciones con mucho contenido enfocado en técnicas de limpieza y organización, usando su apartamento como escenario principal, embelleciendo y dejando pulcras todas las habitaciones. Esto también generó mucho interés entre sus seguidores, captando varios likes y comentarios.

Puede leer: Mabel Cartagena atraviesa la crisis de los 40 y reveló quién es su nuevo amor platónico

Pero a través de una sesión de preguntas y respuestas, Mabel Cartagena le confesó a sus seguidores que además de enfocarse en la limpieza y el orden, también ha estado inmersa en un nuevo tema, indicando que la tiene completamente obsesionada y que pasa gran parte de su tiempo viendo o investigando al respecto: la cultura coreana.

En varias de sus historias, la modelo confesó que en las últimas semanas ha estado involucrada de lleno con todo lo que este país tiene para ofrecerle al mundo en lo que respecta a al entretenimiento, enfocándose en las “boy bands” como BTS, y en todas las producciones coreanas que se encuentran en diferentes plataformas de streaming.

Lea también: “He sido rescatada”: el susto que se llevó Mabel Cartagena en un spa

”Yo no les puedo explicar, esto es una droga. Ni siquiera con que me rehabiliten, yo creo que volvería a mi vida de antes. La única vez en mi vida que yo he estado tan afiebrada a algo”, indicó Mabel Cartagena como respuesta a la razón por la que ha estado tan ausente de las redes sociales estos últimos días.

“Me metí en la cultura coreana, me metí en las series coreanas y no quiero ver más nada que no tenga que ver con coreanos. O sea, estoy fascinada”, dijo emocionada la colombiana.

En otras historias, varios de sus seguidores aprovecharon esta confesión para preguntarle sobre diversos puntos de su fanatismo por la cultura coreana, lo que la llevó a hablar de las series que está viendo y sobre cómo se involucró en esta tendencia.