Tremendo salario: se conoce cuánto ganan los empleados de Severo Sinvergüenza, con razón el show

El negocio que funciona en Cali y que desde su nombre, ‘Severo Sinvergüenza’, ya da luces de por donde van las cosas y su forma de promocionar sus productos, ha causado tendencia en todo el país. Ellos venden waffles, pero no unos tradicionales, los suyos tienen forma de pene y vulva, lo que ha llamado mucho la atención, además, porque hacen un show bastante peculiar a la hora de vender a los clientes, lo que ha causado sensación y rechazo.

Lea también: Por eso todos lo quieren probar: Conozca al ‘sinvergüenza’ de la tienda de waffles en Cali

En redes sociales y Whatsapp se han vuelto virales los videos que muestran como simulando escenas sexuales, los clientes interactúan con los vendedores que hacen este show si se quiere denominar de tipo ‘erótico’. Tanto ha sido el boom de los hechos, que incluso la Secretaría de Seguridad de Cali visitó el lugar para ver si todo estaba en regla y para poner ciertas condiciones, por ejemplo, polarizar los vidrios, no hacer exhibicionismo, no permitir el ingreso de menores de edad, no dar golpes y cachetadas, entre otros.

Algo que se han preguntado los internautas que han visto los videos es, quiénes son los empleados del lugar y cuánto se ganarán por atender en el lugar. Ray Cabrera, es un venezolano de 27 años que se volvió famoso por la tienda de waffles, él ha deslumbrado por los videos que circulan en redes, en una entrevista en Caracol Radio dijo respecto a la forma de vender en el lugar que se hace “desde el morbo y un nivel de humor que es muy agradable”.

También le puede interesar: A ‘Severo Sinvergüenza’ le pusieron su ‘tatequieto’: quedó prohibido los golpes y cachetadas

Camila Aponte, socia y vocera del lugar en una entrevista habló de los shows y el negocio, informó que hacen casting para escoger a sus empleados, buscando que sean personas extrovertidas y con mucha actitud, y respecto al salario dijo que: “ellos, entre el salario y todas sus propinas, pueden llegar a facturar más de cinco millones de pesos al mes”.