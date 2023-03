“Vamos a verificar que cumplan estrictamente con la ley” secretario de Seguridad de Cali sobre Severo Sinvergüenza

Después de varios vídeos explícitos que han sido grabados en waffleria Severo Sinvergüenza en Cali y que han sido virales en las redes sociales, creando todo tipo de reacciones, las autoridades de la capital vallecaucana indicaron que realizarán una visita al establecimiento.

Por su parte, el secretario de Seguridad de la ciudad, Jimmy Dranguet, se pronunció diciendo que son conscientes de lo que está sucediendo y se van a encargar de averiguar si el establecimiento cumple estrictamente con la ley. “Hemos visto los vídeos, el movimiento en redes sociales, la viralización que ha tenido este negocio, hemos articulado una visita con la Secretaria de Salud y Bienestar, Bomberos Cali, la Policía Metropolitana y la Secretaria de Seguridad y Justicia de la ciudad, para verificar las condiciones en que se están realizando estas actividades”.

Según lo informado por el secretario de Seguridad y Justicia, si este restaurante no cumple con la ley, será sancionado. “Si raya la ilegalidad o están haciendo actividades que no sean permitidas por el código de seguridad, aplicaremos las medidas. A mi parecer con actos obscenos y una actividad que no se puede realizar en el Parque del Perro”.

Además, también hizo referencia a que se deben proteger los derechos de las familias, niños y niñas que transitan todos lo días por este reconocido sector de la ciudad de Cali. “No estamos prohibiéndola, pero le deben hacer en horarios determinados y en lugares donde el reglamento territorial lo permitan, sin afectar los derechos de los demás”.

“Queremos apoyar a los empresarios pero de una forma que nos haga quedar bien como ciudad” finalizó diciendo el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jimmy Dranguet.