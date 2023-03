“Aprendan a escuchar las dos versiones”: Laura Ojeda se fue en contra de quienes la llaman ‘mala amiga’

Laura Ojeda es una presentadora y modelo quien participó en Protagonistas de Nuestra Tele en el año 2017. Aunque no se le vi siendo parte de otro programa nacional si ha logrado darse a conocer siendo la cara principal de algunas marcas nacionales.

Sin embargo, desde hace varias semanas ha sido el centro de la polémica por su relación con el hijo del presidente, Nicolás y con quien estaría esperando su primer bebé. Cabe resaltar que el hombre estaría siendo investigado por haber recibido dineros de dos exnarcotraficantes para la campaña presidencial de 2022.

Mencionadas declaraciones fueron mencionadas en medio de una entrevista por la expareja de Nicolás, Day Vásquez, de quien se confirmó era amiga cercana de Laura Ojeda e incluso en repetidas ocasiones envío los mejores deseos para Day y el hijo mayor de Petro. Como era de esperarse un sinfín de críticas aparecieron para ambos en especial, para la barranquillera por sus presuntos actos, siendo catalogada como “mala amiga” y hasta “roba maridos”.

Ante esto, Ojeda decidió referirse al tema e indicó a través de su cuenta de Instagram: “Aprendan a escuchar las dos versiones de la historia, hay gente que le gusta contar las cosas como mejor les convenga”.

Sin embargo, estas no fueron las únicas declaraciones de la mujer, pues decidió realizar una comparación frente a las declaraciones de un internauta. El usuario aseguró que uno de los mayores dilemas que tenía en los últimos días era saber si los que conocían a Day, expareja de Nicolás y de Laura tendrían que estar de parte de algún bando y elegir saludar a una y olvidarse de la otra.

Seguidamente, Ojeda indicó que debería ser imparcial, pues no se trata de “bandos” tampoco es quien para juzgar y ella no caería en el error que muchos cometieron: “Lastimosamente en esta historia tiene ventaja quien primero lo cuenta. Porque si yo contara y con pruebas le daría un giro a todo esto, pero como esto no es una telenovela”.