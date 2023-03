¿De concierto con el amor? Carolina Cruz y su pareja habrían disfrutado de principio a fin de Romeo Santos

Carolina Cruz es una reconocida presentadora y modelo quien ha hecho parte de varias marcas nacionales e internacionales. Sin dejar de lado, que desde hace varios años hace parte del programa ‘Día a Día’ junto a famosas personalidades como: Catalina Gómez, Carolina Soto, Iván Lalinde y Juan Diego Vanegas.

Los presentadores han demostrado que su vínculo ha logrado superar el set de televisión y se han dejado ver haciendo algunos planes con sus respectivas parejas. En esta ocasión, asistieron al Movistar Arena para disfrutar del show de Romeo Santos. De acuerdo con los clips Carlos Calero asistió con su pareja, al igual que Carolina Soto y en un primer momento se vio sola a Cruz.

Esto solo se habría dado con el fin de que los seguidores de ambas no se percataron de la presencia de la nueva pareja de la caleña. Sin embargo, esto no resultó del todo bien, pues aunque en sus respectivas cuenta entonaron los mejores temas de Santos, quien también asistió al evento e incluso estuvo detrás de las famosas presentadoras fue la hija de Marbelle, Rafaella quien por supuesto, no dudó en captar los mejores momentos en medio del concierto.

Pero, llamó la atención que en uno de sus clips aparece un misterioso hombre, quien no había aparecido en las cuentas de Instagram, tanto de Soto como de Cruz. Además, se le vio muy feliz y hasta bailando junto a la modelo. Como era de esperarse, varios internautas no dudaron en comparar y percatarse que el hombre sería el mismo con el que se vio a la presentadora besándose en un bar de Bogotá.

Aunque el hombre está de espalda, se ubicó junto a la presentadora y uno de los detalles que comprobarían que se trata del mismo, es que también es más bajo que Carolina y cuenta con el mismo ‘look’ de aquel hombre. Lo cierto, es que Cruz ya no escondería su nuevo amor y sus amigos más cercanos ya habrían compartido en varios eventos con él.

Sin dejar de lado, que sus seguidores le piden que revele la identidad de su nuevo novio, pues no entienden por qué lo esconde. Teniendo en cuenta que Carolina suele ser muy activa en sus redes sociales y comparte varios detalles de su vida privada en esta.