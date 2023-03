“Se van a tirar a matar”: Guerra de poderes en ‘La Isla De Los Famosos’

Finalmente, la tribu Koi salió de la mala racha que llevaba en la que dos veces consecutivas tuvo que asistir al concejo tribal de ‘La Isla De Los Famosos’ para eliminar a uno de sus miembros.

Puede leer: Surgió un ‘bromance’ entre dos hombres de ‘La Isla De Los Famosos’

Y es que en la más reciente prueba de inmunidad grupal con apenas cuatro concursantes logró sobreponerse ante los conflictos internos para deshacerse de ellos y darlo todo en la competencia en la que obtuvieron en primer lugar y por ende en tótem de inmunidad.

Pero en la playa Koi otra son las circunstancias, pues en la convivencia empiezan a generarse más conflictos entre dos de los más fuertes como lo son el exfutbolista Wilder Medina y la atleta profesional Lina Real. La rencilla viene desde competencias pasadas en la que en la prueba de inmunidad individual ninguno cedía para que el otro ganara y estuvieron parados sobre una sola pierna por espacio de casi una hora.

La reciente llegada de la actriz Catalina Londoño ha significado un punto de observación y análisis de sus demás compañeros en los que ha presenciado diversas actitudes que la llevan a tener una conclusión más que obvia.

Las diferencias se dejaron ver cuando Wilder Medina exigía más comida, ya que alegaba que el equipo la merecía por haber ganado, ante lo que Lina Real le pidió considerarlo y tuvo que ponerle una doble ración.

“Lina se volvió muy mandoncita, quiere caciquear aquí la tribu y no, no puede ser”

Por su parte la actriz Catherine Mira también ha revelado otro de los conflictos en los que asevera que al llegar el momento de la unificación de las tribus, que según lo anunciado por Tatán Mejía ya se acerca debido a la eliminación de varios concursantes, es cuando la bomba estallará.

“Tengo clarísimo, clarísimo, que Wilder quiere sacar a Lina y Lina quiere sacar a Wilder. No estoy diciendo que ya, pero en este momento no, porque ellos no son bobos, ellos se necesitan para ganar las pruebas como Koi, pero apenas lleguen a una unificación se van a tirar a matar”

— Catherine Mira