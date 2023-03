“Casi me mato”: Andrea Valdiri tuvo un accidente en el cumpleaños de su hija y así quedó

Andrea Valdiri dejó claro que por su familia está dispuesta a hacer y aguantar cualquier cosa, en especial por sus hijas. Y una muestra de esto fue el accidente que tuvo durante la fiesta de cumpleaños de su hija Isabella, el cual le dejó varias heridas dolorosas, mostrando cómo quedó y cuáles fueron las consecuencias.

El pasado fin de semana, la modelo celebró el cumpleaños número 12 de su hija mayor, dejando ver a través de sus historias cómo se llevó a cabo la celebración de la niña con una fiesta llena de sorpresas, una hermosa ambientación y varios invitados especiales.

Puede leer: Felipe Saruma reveló qué es lo que más lo enloquece de Andrea Valdiri

Pero tal parece que Andrea Valdiri se divirtió tanto como su hija, ya que mientras disfrutaba de un entretenido paseo en moto terminó sufriendo un accidente que le dejó varias heridas. Y si bien no son graves, igualmente se mostró muy adolorida por el inesperado evento, dejando ver algunas de las marcas a través de sus historias de Instagram.

“Les voy a mostrar que del cumpleaños de mi hija, machis, yo la pasé tan bueno que casi me mato en una moto porque volé, y él me hizo volar, y yo volé de él. Miren esto”, dijo la influencer entre risas mientras hacía referencia a un famoso video viral y mostraba varios raspones y moretones en diferentes partes de su cuerpo.

Lea también: “Con pretensiones”: el detalle que mantiene humilde a Andrea Valdiri

En el mismo clip también destacó que su hija no se dio cuenta de lo sucedido, y que si bien estaba adolorida, intentó ocultarlo para no preocupar a la pequeña: “Isabella no sabe, la pasó super divino. Estas son heridas de guerra”.

Rápidamente, varias cuantas de Instagram dedicadas a la farándula nacional compartieron esta historia de Andrea Valdiri, algo que muchos usuarios aprovecharon para dejar algunos comentarios respecto al accidente que tuvo la colombiana, muchos de ellos negativos.

“Ni yo que me caí de un 2 piso y no ando de eletosa ni farandulera”, “Por andar de payasa” y “Quién la manda a andar de arr***a. Ya está vieja para andar de lamparosa” son ciertos comentarios que se pueden leer en algunas publicaciones.