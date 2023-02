Felipe Saruma reveló qué es lo que más lo enloquece de Andrea Valdiri

No hay dudas de lo perdidamente enamorado que está Felipe Saruma de Andrea Valdiri, y es que, pese a que es bien correspondido, el creador de contenido no deja de halagar a su esposa y que todos lo vean.

Así ocurrió recientemente cuando en la habitación de ambos hablaban de diversos temas, pero uno fue capturado en video en el que toca un tema en particular, y es la forma en la que él se desespera al ver bailar a Andrea Valdiri.

Según las palabras de Felipe Saruma puede verla bailando cualquier género y le encanta, pero es la samba la que en definitiva lo pone eufórico debido a la sensualidad que desborda Andrea Valdiri.

“A mí me gusta cuando tú bailas reggaetón, champeta o sea eso es bien, pero es que cuando tú bailas eso brasilero ¡Uy! A mí la verdad me vuelve loco. Porque es que usted se coge acá ¡Uy hijo de pu…! Con esa meneadera. Usted hace como que y me mira con esa cara de perr…”, contó Felipe Saruma mientras emulaba algunos de los movimientos de Andrea Valdiri.

El video fue rescatado por una cuenta dedicada al espectáculo colombiano, y como era de esperarse las reacciones llegaron en las que destacan que lo mejor que le pudo pasar a Andrea Valdiri ha sido Felipe Saruma.

“Él no las cree con tremenda mujer que toco 😍”, “El amor que ella tanto soñó 👏 👏 👏 ❤️”, “😍 😍 😍 😍 ❤️ ❤️ ❤️ Que rico que así lo quieran a uno 🔥 🔥 🔥 🔥”, “Que lindo él cómo está enamorado es todo bebe hermoso 😍 😍 😍”, destacan entre los comentarios.