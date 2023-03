Nico González, un nombre que seguro dará de que hablar en la escena musical

Aunque Nico González, oriundo de Medellín tiene apenas 23 años, su carrera en la música es de admirar. Desde que tenía 2 años empezó su formación musical, estudiando guitarra, piano, saxofón, técnica vocal y teoría musical. La música ha sido su eterna aliada para expresar sus sentimientos.

¿Cómo lograste ser seleccionado para estudiar en Berklee college of music?

“Cuando ya era momento de graduarme del colegio, me presenté y en el proceso de audición y entrevista, siento que se fijaron mucho en las ganas que yo tenía de ser un representante de la música latina, y del amor tan grande que tenía por nuestra música por el pop latino, hablé de Carlos Vives, hablé de Juanes, les hablé de mis grandes ídolos y grandes referentes, siento que ellos más que fijarse en el virtuosismo en algún instrumento o en ser técnicamente muy bueno, se fijan en el potencial que tú tienes, en la pasión que tú tienes por la música, como las ganas de aprender y yo en ese momento expresé mucho mis ganas de ir allá y aprender lo que más pudiera para crear la música que yo escuchaba todos los días en radio, que escuchaba de mis artistas favoritos, yo quería aprender a hacer ese tipo de música, así que me dieron una beca parcial y logré ir a la universidad y estudiar allá.

Estudié producción musical y composición contemporánea y estando allá apliqué a las becas de los Latin Grammys para cubrir el pedazo que me faltaba y también mandé unos videos de audición, en unos ensayos hablando también de esto mismo, de mi pasión por la música latina y de mis experiencias como colombiano, también tuve la oportunidad de ganarme esas becas de los Latin Grammy y poder completar mis estudios”.

La música ha llevado a este joven colombiano a lugares y artistas con los que muchas personas quisieran compartir, uno de ellos es el dominicano Juan Luis Guerra, quien es considerado uno de los iconos de la música en español.

¿Cómo te escogieron para abrir uno de sus conciertos?

“Juan Luis Guerra, al ser egresado también de Berklee college of music, quería que un estudiante que hiciera música latina abriera su concierto, así que le enviaron distintos vídeos que ellos tenían de estudiantes que estaban haciendo música latina en ese momento y enviaron mis videos, a él le encantó, a su equipo le encantó, entonces me llamaron faltando tres días para el concierto, así que fue una sorpresa increíble. Juan Luis Guerra es uno de mis más grandes referentes y soy muy fan de su música, entonces en esos tres días mi banda y yo ensayamos hasta que no pudimos más, fue muy bonito conocerlo a él, conocer a su equipo, presentarme frente a tantas personas en el Agganis Arena en Boston, creo que eran más de 7.000 personas, fue una experiencia hermosa que siento que marcó mi carrera como músico, es un recuerdo muy bonito”.

Otro de los jóvenes artistas que se ha destacado en los últimos años y con el que Nico ha tenido oportunidad de trabajar, es su coterráneo, Camilo Echeverry. Desde el 2021 es parte de su banda como teclista y guitarrista rítmico, fue parte de la gira “Mis manos tour”, y actualmente es parte del equipo en la segunda gira mundial, “De adentro pa’ fuera tour”.

Nico González junto a Camilo Fotografía Nacho Nabscab

¿Cómo ha sido trabajar con Camilo?

“Ha sido el aprendizaje más grande que he tenido en mi carrera como músico, yo digo que es como mi segunda universidad. Con Camilo todos los días estoy aprendiendo algo nuevo, estoy aprendiendo cómo funciona la industria en estas escalas tan grandes, cómo hacer conciertos frente a tantas personas y girar por tantos países, pero más que aprender acerca de la industria y cosas técnicas y organización del proyecto, también aprendo muchísimo de él y de su familia como personas.

Camilo es una gran persona y siento que eso le ha abierto a él un montón de puertas y siento que eso también hace que todos los éxitos que tiene valgan más la pena y sea más bonito el proceso, siento que ese ha sido el aprendizaje más importante que he tenido en esta industria, que puede ser una industria muy difícil y puede cansar, puede haber mucha competencia y momentos duros, ser una gran persona digamos que rescata y hace que todo valga la pena”.

Actualmente, Nico vive en Miami, allí ha ganado de a poco un reconocimiento como productor y compositor, ha trabajado en los proyectos de diferentes artistas, que están buscando crearse un camino como él en esta industria. Con tan solo 23 años lo que queda es camino por recorrer y sueños por cumplir, en una carrera que ya dejó de ser prometedora para convertirse en una realidad.

¿Cómo te ves en el futuro?

“Siento que soy una persona muy soñadora, uno de esos sueños es tener mi carrera como artista, es algo que sueño desde que soy un niño, porque tengo muchísimas canciones que quiero compartir y quiero que lleguen a un montón de personas, pero también me gusta muchísimo el camino de productor y compositor que estoy construyendo

Siento que ese detrás de escenas y ese momento de creación me lo sueño para toda mi vida y en ese camino me encantaría trabajar con los artistas que llevo escuchando desde que soy un niño. Carlos Vives, Andrés Cepeda, Juanes, Fonseca, bueno y también de los artistas que son más nuevos, el mismo Camilo o Sebastián Yatra, siento que me gustaría mucho ser un productor y compositor reconocido y poder trabajar con todos estos grandes artistas de la música latina”.