¡Casi se va a lo puños! Jhonny Rivera reveló la peor situación que ha vivido con un fan

Jhonny Rivera le reveló a sus seguidores que a pesar de contar con una trayectoria musical prestigiosa y una gran número de fanáticos en Colombia y Latinoamérica, también tiene algunos detractores. A propósito de esto, habló sobre el caso más incómodo que ha vivido con uno de estos ‘haters’, dejando ver que la situación casi se sale de control.

El intérprete de ‘Mi decisión’ se ha mostrado como una persona amable y enérgica, algo que deja en evidencia en sus presentaciones. Lo mismo sucede en las redes sociales, con una buena disposición a compartir con sus seguidores todo tipo de detalles de su vida, desde lo profesional hasta lo personal.

Y así como habla de las cosas positivas, también lo hace con algunos percances. Es por eso que Jhonny Rivera decidió revelar en su cuenta de Instagram cuál ha sido la peor situación que ha vivido con un fanático, dejando ver que recibió una gran cantidad de insultos en un momento bastante complicado de su vida.

“Estaba en Cali, en la clínica Rey David, porque a mi papá lo acababan de operar de corazón abierto. Yo estaba tan mal que no había querido ni almorzar y eran como las cuatro de la tarde”, comentó el cantante, revelando que al final le convencieron para que fuera a comer algo en un establecimiento cercano.

“Al regreso, yo dije: ‘no, yo no me voy a ir a pie porque siempre hay mucha fotico, entonces me voy a parar en la esquina a esperar un taxi’”, y fue en esta oportunidad que el colombiano se llevó una nefasta experiencia.

“Estaba en la esquina cuando inmediatamente comienza una señora: ‘Giovanni Ayala, Giovanni Ayala’. Como yo no me llamo Giovanni Ayala pues yo no miraba. ‘Oiga, Giovanni, creído, eso es lo humilde que dicen que es’. Yo no miraba”, dijo Rivera.

Después de recibir una gran cantidad de insultos, contó que la misma mujer le lanza una semilla de chontaduro al cantante, detalle que terminó por hacerlo enojar. Y si bien pudo controlarse, le contó a sus seguidores que estuvo a punto de perder la paciencia.

“Donde hubiera sido un hombre, les juro que yo peleo. Yo no soy peleón, y nunca en la vida he peleado con nadie, pero yo creo que hubiera peleado de la rabia que yo tenía. Yo temblaba, las manos me temblaban”, dijo con enojo Jhonny Rivera mientras comentaba que al final decidió irse caminando a la clínica para evitar que el mal rato se extendiera o empeorara.