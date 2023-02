¡Una fiera! Sara Uribe se descargó y les dijo de todo a los hombres misóginos

Sara Uribe no se contuvo y dejó salir sin filtros todo lo que pensaba respecto a los hombres misóginos, criticándolos duramente por hacer sentir mal a las mujeres a su alrededor, y por generarles inseguridades y otros problemas de autoestima.

A través de las redes sociales, la presentadora ha demostrado lo segura que se siente de sí misma en más de una ocasión, bien sea mostrando el mejor lado de su atractiva figura, como revelando aspectos menos glamorosos como algunas marcas de edad y ciertas imperfecciones en su piel. Sin embargo, siempre ha abrazado todas sus facetas con mucho orgullo.

Y a propósito de que Sara Uribe ha lidiado con ciertos problemas de autoestima en el pasado, decidió estallar contra los hombres misóginos después de que una amiga le contara que se separó de su pareja, luego de que él le confesara que había conseguido otra mujer porque no se sentía atraído por ella físicamente. Esto fue suficiente para sacar el lado más feminista de la influencer.

“¿Con qué criterio tú vienes a decirme a mí que no te gusta algo de mi cuerpo?, que yo vengo luchando con eso desde hace años, que me baja mi autoestima, que me hace sentir menos, que por eso te conseguiste otra vieja y estás fallándole a mi hogar, a mis principios y a todo mi proceso de amor propio porque a ti te da la p*** gana”, dijo la joven muy alterada.

Sara Uribe siguió desahogándose como si la situación le ocurriera a ella, con comentarios de empoderamiento para que sus seguidoras supieran cómo actuar bajo una situación similar.

“No, ya yo no soy un juguete tuyo, yo no soy ese adornito tuyo, pues no. Y si no me respetas a mí, respeta a todas las mujeres que vengan por ahora, porque yo me voy a encargar de eso (...) Y si vos me querés a mí, me vas a querer con mis cicatrices, me vas a querer con mi abdomen como lo tengo, con mi piel como la tenga”, dijo la modelo muy alterada. “Sea hombre, sea varonil. Usted y todos los que hagan esto”.

Finalmente, la influencer publicó una foto en la que aparecía su cuerpo al natural con un poderoso mensaje escrito: “si me quiere así, me merece así”.