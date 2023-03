¿Normalizó el acoso? Iván Lalinde lanzó desatinado comentario y Valentina Lizcano no se quedó callada

Iván Lalinde es un reconocido presentador y periodista quien se ha dado a conocer en distintos programas como lo han sido: ‘El precio es correcto’, ‘El desayuno’, ‘La Voz’ y actualmente hace parte de ‘Día a Día’. Además, de su talento antes las cámaras tampoco pasa desapercibido su gusto por las redes sociales en donde busca compartir con sus seguidores y contar varios detalles de su vida.

Sin embargo, este 2 de marzo llamó la atención luego del relato de una de sus invitadas, Valentina Lizcano. La reconocida actriz aseguró que hace algunos días vivió una incómoda situación debido al acoso que recibe por parte de los trabajadores una obra los cuales se encuentran muy cerca a su apartamento e incluso resaltó que no tras de que no dejan dormir a su hija, Alma ahora le impiden salir por las intimidaciones que recibe.

Luego de la trasmisión de los clips compartidos a través de la cuenta de Instagram de Lizcano, Lalinde aseguró: “Esto es típico”, indicando que al pasar por una obra los comentarios de quienes trabajan allí no se hacen esperar. Sin embargo, al parecer, para Valentina sus declaraciones no resultaron ser del todo positivas dejando claro que ella no necesita que le echen piropos, enfatizando que para ella es una falta de respeto, pues este tipo de comentarios ninguna mujer los ha pedido ni mucho menos ella se viste para los hombres.

Seguidamente, la actriz indicó que cuando residía en Bogotá le gustaba utilizar trajes para hacer el ejercicio con los que se sentía bastante cómoda. Pero ahora analiza la situación y resalta que ella no tiene por qué mirarse al espejo y razonar si debería o no llevar este tipo de ropa por los comentarios que pueda llegar a recibir de parte de algunos hombres.

Finalmente, Valentina aseguró que se comunicó con quienes serían los encargados de la obra con el fin de poder hablar del tema, indicando que esta es una situación que no puede seguir pasando que sucede tanto en hombre como en mujeres, sin importar el lugar en el que se encuentren. Sin dejar de lado, que alzar la voz no quiere decir que es una “feminazi”, sino que simplemente exige respeto por ella y por su cuerpo.

Lo cierto es que el presentador no quería que normalizar el acoso, quizás el término dicho no fue el mejor para referirse al tema. Teniendo en cuenta que Lalinde siempre ha sido unos de los mayores abanderados y defensores cuando de derechos se trata y aún más sin estos tienen que ver con las mujeres aunque resalta que este tipo de situaciones también la afrontan muchos hombres alrededor del mundo.