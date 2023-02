“Qué es este descaro”: Margarita Ortega le ‘cantó la tabla’ a reconocida aerolínea tras nefasta experiencia

Margarita Ortega es una actriz quien ha hecho parte de innumerables producciones colombianas como lo son: ‘La quiero a morir’, ‘Rosario tijeras’, ‘Amo de casa’ entre otras. Aunque el talento para la actuación de la caleña es indiscutible en los últimos años ha estado enfocada en su rol como presentadora haciendo parte del noticiero del canal RCN y desde hace algún tiempo siendo parte de CM&.

Ortega busca ser lo más activa posible en las redes sociales, no solo revelando algunos detalles de su vida sino que también, llevando a cabo una de sus pasiones como lo es la lectura, pues algunos días a la semana, realiza un en vivo llevando a cabo esta actividad. Sin embargo, también ha utilizado su cuenta de Instagram para evidenciar su molestia frente a algunas situaciones en esta ocasión con la aerolínea Avianca.

El hecho se habría producido en horas de la tarde de este domingo 26 de febrero. Margarita aseguró: “Avianca la peor experiencia, vuelo sobre vendido, comprado hace más de un mes”. Seguidamente, reiteró que al buscar una respuesta su molestia, al parecer, resultó aún mayor. Pues, los encargados le pidieron disculpas, pero aseguraron que tenía que esperar si el siguiente vuelo contaba con puestos disponibles y si no tendría que volver al día siguiente.

Margarita terminó sus declaraciones agregando: “¿Qué es este descaro?”. Aunque la presentadora no reveló mayores detalles, sus seguidores le pidieron respuestas ante lo ocurrido, pues esta no es la primera vez en que varias figuras del mundo del entretenimiento denuncian y utilizan sus redes sociales para dejar ver sus molestias y también, como una alerta para que este tipo de situaciones no se sigan presentando.

Y es que la actriz ha preferido no revelar mayores detalles sobre su vida privada, teniendo en cuenta que opta por mantenerla alejada, en donde busca que su talento y varias de sus pasiones sean las que hablen por ella. Sin dejar de lado, que varios de sus seguidores siguen destacando su belleza, pues aseguran que luego de algunos años en el mundo del entretenimiento, ella no cambia, convirtiéndose en una de las personalidades más queridas por los televidentes.