Morat llegará por primera vez al Estéreo Picnic, cerrando algunas bocas

Morat ha sido catalogado como un movimiento casi que inexplicable. Ha tenido un crecimiento exponencial que duró unos cuantos años. Empezaron grabando sus videos a las afueras de al ciudad y hoy tienen la oportunidad de grabar en cualquier parte del mundo. Llenaron el Movistar Arena cinco veces y aún hay personas que no creen que la banda sea digna de estar en un festival como el Estéreo Picnic, sin duda, una apuesta muy grande por parte de la organización.

Lea también: ¿No supera a Martín Elías?, Dayana Jaimes por fin reveló por qué no tiene pareja

A pesar de todos los comentarios no tan buenos que reciben a diario, ellos saben que cuentan con una fórmula secreta para encantar y tener millones de seguirse y fanáticos en todo el mundo. Es impresionante lo que la banda ha logrado.

PUBLIMETRO no se quedó con las ganas de hablar con Morat y esto nos contaron acerca de su presentación para el Estéreo Picnic.

Morat, como se mencionó anteriormente, ha tenido la oportunidad de pisar muchos escenarios a nivel mundial, han estado en Europa, Estados Unidos, muchas ciudades, festivales y conciertos, por lo tanto, cuenta con la experiencia necesaria para saber cuál de todos ha sido el escenario que más los ha marcado como banda.

“Es una pregunta muy difícil para empezar, yo creo que hemos tenido a lo largo de nuestra carrera muchos conciertos, que yo creo que para nosotros siempre serán inolvidables, pero pues, a ver qué te digo, uno que para nosotros siempre va a ser demasiado especial es el primero en toda nuestra carrera y ahorita que tuvimos otros conciertos en Bogotá”

Lea también: “No me cerraban las heridas”: Flor Gómez, mamá de Egan Bernal, reveló su difícil recuperación

“También fue muy especial el primer Movistar y digamos que también, hace un par de años que tuvimos los cinco Movistar, fue una una locura de verdad. Siempre tocar en Bogotá para nosotros tiene un sentimiento muy muy especial, siempre intentamos ponerle un cariño adicional, pero como te digo también hemos tenido afortunadamente varios conciertos que nos han marcado muchísimo”

Colombia siempre será especial por el simple hecho de ser la casa que, literalmente, los vio nacer y crecer, pero, lastimosamente, según Juan Pablo Villamil, no fue tan fácil empezar, pues no habían muchos circuitos musicales por recorrer.

“No sé cómo esté mucho ahora, pero yo creo que cuando nosotros empezamos no había un circuito muy claro musical por donde ir abriéndose camino e ir creciendo. Yo creo que era un tema más como de la infraestructura y de las costumbres de la industria musical, más que del público mismo yo creo que nosotros siempre que hemos tocado en Colombia ha sido increíble y no sabía muy bien, solo que no había una costumbre y una industria tan clara. Yo creo que a lo mejor hoy por hoy algo ha cambiado, no estoy muy seguro, pero pero yo creo que es más eso. El público para nosotros siempre ha sido increíble”

Lea también: Así se veía Alberto Linero cuando aún sentía la vocación por ser padre de la Iglesia

Para los que no sabían o que hasta ahora están conociendo detalles de la banda, Si Ayer Fuera Hoy, su álbum más reciente, ha generado muchas emociones, reproducciones y voces al unísono cantando la letra.

Una de las curiosidades que tiene, es que hay una canción de 13 segundos que ni siquiera tiene el nombre completo, así que Juan Pablo aprovechó para dejar un pista de lo que sería la continuación.

“Esa canción existe y ya salió, pero está escondida y es un poco tarea de nuestros fans, que ya muchos lo han hecho, encontrarla. Yo creo que era un ejercicio también. Si ayer fuera hoy, ahí te dejo la pista para encontrarla, si ayer fuera hoy ¿cómo se escondería una canción?, y ¿cómo se esconde esa canción?, ahí tienes que pensar como como la escondían los artistas un poco antes pero hecho hoy. Para responderte a la pregunta muy puntualmente, la canción ya salió, pero tienes que encontrarlo”

Gracias a todo el trabajo que han hecho durante años, ahora Morat pisará el escenario de Estéreo Picnic y esta noticia pareció no gustarle a muchos usuarios que se manifestaron en internet, pero, como dijo Juan Pablo, están lo suficientemente seguros para esto:

“Muy emocionados. Yo creo que sobre todo, espero que esto se entienda como lo quiero decir, pero muy seguros de nosotros mismos, creo que este tipo de cosas es solo una oportunidad para que vea la gente el show en el que nosotros tanto cariño y tanto trabajo hemos invertido. Le estamos metiendo desde hace tanto tiempo y obviamente queremos llegar al Estéreo Picnic con una propuesta muy muy grande y como la altura del nombre en el cartel. Honestamente, nosotros estamos preparados y probablemente la gente no tenga tan claro eso, pero los shows, ya es un show de estadio y son shows de la altura de un festival. Entonces, pues digamos que, simplemente es una vez más ir a hacer las cosas bien, nos emociona muchísimo, estamos muy felices”

Lea también: Santiago Alarcón enfureció a sus seguidores por una foto “engañando” a su gran amor

Sin duda, Morat no solamente disfrutará el día del festival para dar lo mejor de sí y demostrar, de nuevo, que tienen todo el talento colombiano, sino también para festejar y disfrutar las presentaciones de los demás artistas, que, sin duda, será espectaculares.

“Yo creo que las dos bandas que me gustaría ver son Blink-182, y The 1975, ambas me encantan, además yo creo que nos une a todos en el mundo. Volviendo un poquito el tema también anterior, el Estéreo Picnic es un festival que que nos encanta y de ninguna manera quiero que esto suene mal, porque como tú bien sabes, aparecer en el cartel fue un tema muy sensible. La aparición de un artista nacional en el FEP siempre será un tema de controversial, pero nada, nos encanta, nos encanta el FEP y estamos muy contentos” terminó por decir Villamil.

El domingo 26 de marzo estará sonando por todo el campo de Briceño canciones como No Se va, Salir con Vida y besos en Guerra.