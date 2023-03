¿No supera a Martín Elías?, Dayana Jaimes por fin reveló por qué no tiene pareja

La pérdida del esposo o esposa es una de las más dolorosas, pues es la persona que se supone, iba a acompañar por el resto de la vida, que fue el caso de Dayana y Martín Elías, quien murió en un accidente de tránsito. A pesar de que han pasado varios años desde su muerte, Dayana no ha podido encontrar otro hombre como él.

La historia de amor entre ellos dos era muy linda, casi como de cuento de hadas, pues a pesar de los malos comentarios y hasta energías por parte de la exmujer de Elías, él parecía estar muy enamorado y lo dejó claro en la canción que le dedicó, en donde le decía, “mi mona linda”.

A pesar de los años y de que Dayana asegura, se encuentra en su mejor momento, no solo mental, sino también físico.

Sin embargo, lo único que no ha logrado, es volver a encontrar un amor como el que perdió. En sus redes ha comentado que ha tenido amores y ha conocido personas, pero ninguno ha logrado conquistar su corazón de forma real.

¿Por qué Dayana Jaimes, ex de Martín Elías, no tiene novio?

Ahora, para terminar de cerrar el caso, Dayana se refirió directamente al tema de sus relaciones amorosas, afirmando:

“No tengo novio, no salgo con nadie y tampoco me gusta ninguna persona. Desde que inició el 2023 no he tenido tiempo. He conocido personas, pero no ha llegado la persona correcta. Además de eso, me la he pasado solucionando un montón de inconvenientes que se me presentan. Mi vida gira entorno a Paula, mi trabajo, finca, casa, pero no estoy con las puertas cerradas al amor”

Usuarios aseguran que Dayana se merece un hombre que la vuelva hacer creer en el amor.