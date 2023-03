“Así de insegura está Bogotá”: Alejandro Riaño contó el robo que sufrió y las medidas que decidió tomar

Alejandro Riaño es un reconocido actor y comediante quien se dio a conocer en distintos programas como: ‘Comediantes de la noche’, ‘Todos para uno’, ‘Empeliculados’, entre otros. Actualmente, tiene su propio programa el cual ha logrado ser todo un éxito con el personaje ‘Juanpis’ González, un hombre que nació con todas las comodidades y se encarga de entrevista a varias importantes figuras del entretenimiento.

Sin embargo, los problemas para Riaño se dieron hace pocos días y su molestia claramente tampoco se hizo esperar y así lo dejó saber a través de su cuenta oficial de Instagram. El reconocido humorista se mostró en su carro recorriendo algunas calles de la capital en donde estaba acompañado de su equipo de trabajo y dejó claro: “Así de insegura está Bogotá”.

Seguidamente, Alejandro aseguró que le robaron la maleta de su famoso personaje ‘Juanpis’: “Nos robaron toda la ropa y teníamos un rodaje”. Asimismo, agregó que estas contenían muchas cosas necesarias para su presentación e incluso uno de los elementos más importantes el cual eran las conocidas gafas que utiliza durante cada uno de sus shows y las que tampoco han podido encontrar.

A pesar de lo ocurrido Riaño indicó que ha recibido apoyo de distintas marcas que le han suministrado varios elementos con los que podría acoplar en el ‘look’ de ‘Juanpis’ y el hecho no logre impactar en medio de sus presentaciones. Aunque no pasó desapercibido la molestia y tristeza que no solo sentía él sino que también su equipo con quienes se encontraba por aquel momento.

Lo cierto es que no es la primera vez que figuras del mundo del entretenimiento dan a conocer los robos de los que terminan siendo víctimas en distintos puntos de la capital y las repercusiones que estos delitos dejan en especial, cuando de trabajo se trata. A pesar de lo ocurrido Riaño dejó ver que esto ha sido impedimentos para seguir con su show y también, mostrando a sus seguidores el amor que siente por sus hijos y por los distintos proyectos que planea llevar a cabo en los próximos meses.