Érika Zapata no atraviesa su mejor momento y hasta un seguidor terminó humillándola

Érika Zapata es una reconocida periodista quien en los últimos meses ha logrado robarse la atención de los televidentes por su peculiar personalidad y por ende, su manera de presentar cada uno de los reportajes durante su aparición en noticias Caracol. Sin dejar de lado, que ha estado siendo una de las figuras principales en varias emisoras y programas de entretenimiento que se presentan en el país.

La paisa suele ser muy activa en sus redes sociales en donde no solo busca acercarse a sus seguidores, sino que también, mostrar el trabajo que realiza en distintas zonas de Medellín, con el fin de informar a los televidentes. Sin embargo, en esta ocasión decidió enfrentar a uno de sus seguidores, quien cuestionó su manera de hablar y hasta pidió respuestas sobre su cambio a la hora de presentar.

La periodista se encontraba cubriendo la compleja situación que atraviesan los pasajeros que se encuentran en el Aeropuerto José María Córdoba, tras la cancelación de los vuelos por parte de la aerolínea VivaAir. Pues, varios de ellos se encuentran en incertidumbre debido a los altos precios que les estarían cobrando sin dejar de lado, el alto flujo de personas que se encontrarían allí. Y es que teniendo en los cambios de climas a los que se ha enfrentado el país en el último tiempo, la periodista se encuentra un poco mal de su voz y cómo era de esperarse su tiempo en la televisión no resultó siendo el mejor.

Tanto así que uno de sus seguidores se lo recalcó y dejó clara su molestia. El hombre aseguró: “Habla muy lento, qué pasó ese no es su modo de informar métele más ganas así no cuadra Erika”. Ante las declaraciones, la periodista no dudó en reaccionar con respecto al comentario. Minutos más tarde Zapata aclaró que no estaba pasando por el mejor momento, pues la gripa le estaba pasando factura a la hora de presentar y por este motivo era que su voz estaba de esta manera.

Y es que varios de sus fans también decidieron intervenir y enfatizar que Erika habla divino y ni que decir de sus reportajes. Asimismo, hubo quienes hasta le enviaron algunos remedios caseros con el fin de que se pueda recuperar en los próximos y pueda seguir entreteniendo a los televidentes durante las primeras emisiones de noticias Caracol.

Lo cierto es que Zapata ha buscado que cada una de sus declaraciones sean con las mejores palabras posibles, sin ninguna molestia al respecto, teniendo en cuenta el sinfín de comentarios que suele recibir en redes sociales.