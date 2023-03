La madrugada de este miércoles falleció la señora Imelda Romero Porto, madre del cantante vallenato Peter Manjarrés. La progenitora de ‘El caballero’ murió por las afecciones de un cáncer.

Peter Manjarrés, al finalizar sus conciertos en el Carnaval de Barranquilla, viajó a Valledupar y acompañó a su querida y adorada madre en el barrio Las Marías.

De acuerdo a medios nacionales, la señora Imelda Porto de 74 años murió de un cáncer de colón.

Peter Manjarrés de luto por muerte de su mamá: “QEPD suegra” publicó Tata Becerra

La noticia del fallecimiento de la mamá de Peter Manjarrés se conoció en la madrugada, esto luego de que la esposa del artista compartió una fotografía sosteniendo la mano de su suegra, imagen que acompañó con el siguiente texto: “QEPD Suegra”.

La señora Imelda Porto tuvo dos hijos: Alejandro Andrés y el reconocido músico y compositor Peter Manjarrés, quien al finalizar sus presentaciones en el carnaval de Barranquilla, llegó hasta el barrio Las Marías en Valledupar para acompañar a su querida madre.

También puede leer: Tata Becerra contó el delicado momento que vive la mamá de Peter Manjarrés

Cabe resaltar, que la progenitora del artista estaba siendo acompañada por sus dos hijas y su esposa Tata Becerra, razón por la que en las últimas semanas no los había visto juntos.

La pareja de “El Caballero del Vallenato” Peter Manjarrés se sinceró sobre el motivo y reveló que la salud de su suegra, Imelda Margarita Romero Porto, madre del cantante, quién ya no estaba en un buen momento.

“Dios mío, está es la pregunta que ustedes no se imaginan como tengo de lleno con esta pregunta de por qué no pasé los Carnavales en Barranquilla, no estamos pasando por una situación fácil en la familia con mi suegra. Está bastante delicada”, indicó en primera instancia María Alexandra Becerra.