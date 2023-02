Diego Guaque reveló cómo ha sido su lucha contra el cáncer y el peso que ha perdido en este tiempo

Diego Guaque es un reconocido periodista quien durante varios años se ha encargado de revelar complejos casos a lo largo del programa ‘Séptimo día’, dejando ver las dos posiciones y permitiendo que los televidentes sean quienes saquen sus propias conclusiones. Aunque ha estado muy activo en sus redes sociales también ha sido invitado especial en algunos programas y emisoras, el turno esta vez fue para ‘Tropicana’ quien venía siguiéndole el rastro desde hace algunas semanas.

Uno de los locutores destacó la actitud que ha tenido Guauque ante este padecimiento, ya que no se le ha visto flaquear en ningún momento. Asimismo, aseguró que este proceso tampoco ha sido fácil para él ni mucho menos para su familia. El periodista indicó que está a la espera de su segunda quimioterapia con las que busca llevar una alimentación balanceada y hacer ejercicio. Cabe resaltar que hace pocos días se le vio disfrutando del sol y corriendo durante algunos minutos.

Sin embargo, Diego aseguró que hasta el momento ha perdido casi 10 kilos hasta el momento, declaraciones que causaron preocupación entre sus seguidores, teniendo en cuenta que al comunicador siempre se le ha visto con una contextura delgada sin dejar de lado, que es alto: “Perdí el apetito a los dos días, un poquito, pero, pues comía y yo decía no puedo seguir perdiendo peso, he bajado 10 kilos”. Esta situación se presentó luego de su primera sesión de quimioterapia la cual le generó algo de miedo e incertidumbre, ya que no sabía a lo que se estaba enfrentando.

En medio de la conversación con la reconocida emisora el periodista aseguró que durante los 15 años que estuvo en el canal Caracol nunca presentó una gripa o algún síntoma de enfermedad que pudiera alertarle sobre algo extraño en alguna parte de su cuerpo: “Muy sorpresivo (…) Es la primera vez que yo me enfermo (…) Yo, pues estaba siempre muy sano”.

Asimismo, Diego indicó que sus apariciones a través de redes sociales las hace con el fin de ser una inspiración para quienes están atravesando una situación similar a la suya, “El poder de la mente” así fue como tituló su más reciente video en su cuenta de Instagram. Pues uno de los factores más influyente, según él, resulta ser la salud mental, pues estas tienen un impacto en los órganos no solo de quienes atraviesan por un padecimiento de este tipo sino en cualquier situación de la vida.

Finalmente, el periodista enfatizó que su bastón para atravesar este cáncer ha sido su familia, en especial, su esposa y su hija, quienes no lo han dejado solo en ningún momento. Además, Diego aseguró que muchas veces las personas se enfocan en que el éxito de la vida es la plata y la rumba cuando lo más importante que cualquier persona debería tener es su familia, “si yo estuviera afrontando esta enfermedad solo sería muy difícil (…) Gracias a Dios tengo a mi esposa”.