“Qué berraquera la vida”: Diego Guaque se emocionó porque aún recupera su pelo y mostró sus rutinas diarias

Diego Guaque es un reconocido periodista quien desde el principio de este año ha tenido que afrontar una inesperada situación debido al cáncer que padece, mejor conocido como leiomiosarcoma. Asimismo, aseguró que está a la espera para la realización de su segunda quimioterapia, para poder seguir según él, combatiendo el “bicho”.

Guauque ha estado más activo que nunca en sus redes sociales y en su más reciente aparición dio un parte de tranquilidad para sus fans y también se le vio con un buen semblante e incluso con varias carcajadas de por medio mientras se encontraba corriendo en un parque de capital.

El periodista aseguró que a diario sale a caminar, pues tiene a su disposición una gran cancha de fútbol y ya había logrado realizar 5 vueltas a la cancha y resaltó que ya se fatiga menos que en pasadas ocasiones. Asimismo Guaque dejó claro que el poder de la mente es lo más importante cuando se atraviesa una compleja situación.

Sin dejar de lado, que compartió su alegría de que no se le haya caído el pelo. Pues, uno de sus amigos del Chico Fútbol Club le dijo: “Hermano no se calvee todavía eso de pronto ni se le cae, viva el día a día” Ante sus declaraciones el periodista agregó que este resulta ser un super consejo, enfatizando que no le importa si se le cae, aunque se peluqueó muy bajo.

Sin dejar de lado, ha estado corriendo con una de sus colegas y hasta logró dejarla botada y si no tiene compañía, pues sale a realizar ejercicio y tomar un poco de sol solo. Además, aprovechó para agradecer por las cosas sencillas que le ha regalado la vida: “Es una berraquera”.

Como era de esperarse los comentarios de apoyo y admiración por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, en donde resaltan la actitud que ha tenido durante todo el proceso y esperan que los siga informando sobre su situación de salud.