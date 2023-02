¿Exagerada? La curiosa razón por la que Jessica Cediel usa guantes para manejar

Jessica Cediel le compartió un detalle más sobre su vida a sus seguidores, y en esta oportunidad se trató de una pequeña precaución que toma al momento de manejar un vehículo, dejando ver que no puede hacerlo si no usa un par de guantes gruesos debido a que puede presentar algunas complicaciones.

Desde hace varias semanas, la modelo ha desatado una serie de reacciones negativas en su cuenta de Instagram, con varios usuarios de la red social criticando sus últimas publicaciones e historias, en especial en las que muestra su figura o termina hablando sobre algún tema polémico de la actualidad.

Esto ha llevado a que Jessica Cediel limite los comentarios en la mayoría de sus publicaciones recientes, de modo que los mensajes negativos no se manifiesten de manera masiva. Sin embargo, también recibe comentarios agradables de sus seguidores y fanáticos.

Y si bien se ha contenido de postear fotos e imágenes en su perfil, con mucha frecuencia suele presentarse a través de sus historias, compartiendo todo tipo de contenido, desde detalles detrás de cámaras de ‘La Descarga’ hasta momentos interesantes de su rutina.

Y uno de ellos ocurrió cuando estaba a punto de manejar un carro, comentando que ella prefería no hacerlo sin antes tener un poco de protección, y no solo se refería al cinturón de seguridad, sino a un par de guantes gruesos.

A través de una breve historia, Jessica Cediel aprovechó que estaba colocándose sus guantes para responderle a sus seguidores curiosos sobre la razón de por qué los usaba cuando iba a manejar, dejando ver que es una razón tanto de estética como de salud.

“Para los que me preguntan por qué me pongo guantes, me pongo guantes porque cuando uno maneja, por el panorámico le entran los rayos del sol y le salen manchitas acá”, indicó la presentadora mientras señalaba la parte externa de su mano. “¿Ven que yo no tengo manchitas? Entonces, pues uno se pone los guantes y por eso se protege”.