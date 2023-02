“Podrías estar dañando un hogar” Jessica Cediel se fue contra Breiner en ‘La Descarga’ por hablar de Dareska

La Descarga, el reality de las noches de Canal Caracol, tiene pegadas a muchas personas al televisor, más que por el talento por las polémicas que se hna generado desde que los concursantes están la etapa de convivencia dentro de la casa, como era de esperarse y seguramente uno de los objetivos del canal al ponerlos en estas condiciones, los ánimos han sido tensionantes.

Lea también: “Yo no te contrataría”: Breiner de ‘La Descarga’ atacó a una de sus compañeras en vivo

Si se trata de personajes polémicos, posiblemente el cantante de musica popular Breiner es el que lidera el top, el cantante ha tenido percances no solo con sus compañeros en la casa, incluso con Gusi pasó un mal momento al olvidarse de la canción, algo que los demás mentores criticaron, sober todo por la actitud del concursante que no se veía muy arrepentido por lo sucedido.

Otro de los probemas recientes con Breiner fue cuando le dijo a Tatiana ‘baby flow’ que si ella iba a cantar música de la que él hace, es decir popular, debía vestirse diferente, algo con lo que ella no está de acuerdo pues no es su estilo, a lo que Breiner le dijo textualmente “Por como te vistes, yo no te contrataría”, lo que como era de esperarse hizo sentir muy mal a la joven, algo que le reprocharon en su momento.

También le puede interesar: “Yo si soy directo”: Breiner de ‘La Descarga’ se puso a llorar porque Dareska se quejó en vivo

Pero quizas lo que ha rebozado la copa, fue lo sucedido recientemente fue lo sucedido con Dareska a quien acusó de estar interesada en tres de sus compañeros, quienes por cierto tienen pareja. Ante esto Marbelle y Maía lo han reprochado por lo dicho, ahora es Jessica Cediel, la presentadora del programa, quien quiso dar su opinión, como era de esperarse, en contra de lo dicho por el cantante.

“Evidentemente, es una situación muy triste. Breiner, tú dijiste unas palabras muy fuertes a Dareska y podrías estar dañando un hogar, podrías estar generando unos chismes en un entorno totalmente malentendido. Y que no vuelva a pasar, porque la violencia no es solo física, respetemos al otro que es lo más importante”, aseguró la bogotana.