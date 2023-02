¿Le han ‘puesto los cachos’ a Jessica Cediel? Esto respondió la presentadora de La Descarga

Jessica Cediel es una de las presentadoras más reconocidas de Colombia, su participación durante varios años en la televisión colombiana en internacional, han hecho que la bogotana tenga un lugar privilegiado entre quienes se dedican a este mundo del espectáculo, además jessica ha incursionado en la actuación en donde ha demostrado que tiene talento, hasta a cantar se ha animado.

Actualmente Cediel trabaja como presentadora de ‘La Descarga’, el reality del Canal Caracol, allí más allá de encargarse de presentar los shows, ha compartido con los mentores y los concursantes, mostrando incluso su punto de vista sobre diferentes temas, sin limitarse a hablar estrictamente de los shows. Por la dinámica del programa la bogotana ha sido noticia por varios comentarios que ha hecho.

El más reciente de ellos, sucedió cuando hablaban del tema de la infidelidad tras una presentación, a Jessica le preguntaron si a ella le han sido infiel, como se dice popularmente ‘le pusieron los cachos’, la presentadora sin huir del tema respondió con franqueza “¡Obvio!” y agregó sobre el tema “Si se los han puesto a Jennifer López, no se los van a poner a cualquier cristiana…”, haciendo referencia a ella misma.

Además, dejó una reflexión sobre la infidelidad, no sin antes dar detalles de como fue su caso con la ‘montada de cachos’, “Me puso los cachos, me di cuenta, lo mandé a volar ¡y después suplicaba!”, así que con la experiencia de haberlo vivido en carne propia, sentenció: “Con el tema de la tusa, primero el amor propio y lo que no sirve, que no estorbe. ¡Bien ido!”.